Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में पास हुई मोहनलाल की फिल्म, वर्किंग डेज में भी दिख रहा है 'दृश्यम 3' का जलवा

Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट की अग्निपरीक्षा को धांसू तरीके से पास कर लिया है. रिलीज के महज 5 दिनों में फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

'दृश्यम 3' का जलवा

Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: सिनेमाघरों में इस वक्त अगर किसी फिल्म का सिक्का चल रहा है और दर्शक टिकट खिड़की पर लाइन लगाए खड़े हैं, तो वह है साउथ के महानायक मोहनलाल की कल्ट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3'. हाल ही में रिलीज हुई निर्देशक जीतू जोसेफ की इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म को लेकर फैंस के बीच जैसा पागलपन पहले दो पार्ट्स के लिए था, वैसा ही जबरदस्त उत्साह इस बार भी देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि वीकेंड खत्म होने के बाद, जब फिल्मों की असली परीक्षा शुरू होती है, तब भी 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर शेर की तरह दहाड़ रही है. फिल्म ने अपने पहले वर्किंग डे यानी सोमवार को भी मोटी कमाई कर मेकर्स की लॉटरी लगा दी है.

जॉर्जकुट्टी का कल्ट स्वैग

मलयालम सिनेमा के इतिहास में साल 2013 वो दौर था जब 'दृश्यम' नाम के एक नए तूफान की शुरुआत हुई थी. इस फिल्म में मोहनलाल ने पहली बार 'जॉर्जकुट्टी' नाम के एक ऐसे चालाक आम आदमी का किरदार निभाया था, जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस के छक्के छुड़ा देता है. पहली फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के करीब 8 साल बाद यानी साल 2021 में 'दृश्यम 2' आई और उसने भी कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब साल 2026 में, इस सस्पेंस कहानी की तीसरा पार्ट 'दृश्यम 3' पर्दे पर उतरी है, जो सस्पेंस के शौकीनों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.

मंडे टेस्ट की परीक्षा में पास हुई फिल्म

फिल्म क्रिटिक्स और आम जनता, दोनों की तरफ से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स और तगड़ी माउथ पब्लिसिटी के दम पर यह फिल्म नोट छापने की मशीन बन चुकी है. ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के पांचवें दिन यानी अपने पहले सोमवार को 'दृश्यम 3' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. किसी भी फिल्म के लिए वर्किंग डे (सोमवार) के लिहाज से यह बेहद शानदार और मजबूत आंकड़ा माना जाता है.

5 दिनों की कमाई का पूरा लेखा-जोखा

शुरुआती आंकड़ों को जोड़कर देखें तो भारत में इस मलयालम सस्पेंस थ्रिलर ने अब तक कुल 59.55 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस कर लिया है, जो कि 60 करोड़ के बेहद करीब है.

पहला दिन (शुक्रवार): 15.85 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): 11.05 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): 13.70 करोड़

चौथा दिन (सोमवार): 13.85 करोड़

पांचवा दिन (मंगलवार): 7.35 करोड़

कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 61.80 करोड़

ओपनिंग डे से लेकर अब तक 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने दिया है. सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने का दम रखती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.