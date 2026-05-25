Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: 'दृश्यम 3' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, वर्किंग डे पर कैसा रहा हाल? जानें 5वें दिन का कलेक्शन

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं. हालांकि, अब इसका फर्स्ट मंडे टेस्ट रिजल्ट आ चुका है. आइए देखते हैं पहले सोमवार को फिल्म ने कितने का कारोबार किया.

5वें दिन 'दृश्यम 3' का कलेक्शन कितना रहा?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: मलयालम सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर जीतू जोसेफ (Jeetu Joseph) के डायरेक्शन में बनीं मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) इसी गुरुवार यानी 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार शुरुआत मिली. फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और ये लगातार जबरदस्त कमाई (Drishyam 3 Box Office Collection) कर रही है. वीकेंड पर तो इसने लंबी छलांग भी लगाई. हालांकि, शनिवार और रविवार के आंकड़ों के बाद सबकी नजर इसके पांचवें दिन यानी वर्किंग डे और पहले सोमवार की कमाई पर टिकी थी, जिसके आंकड़े अब सामने आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 5वें (Drishyam 3 Box Office Collection Day 5) दिन कितने का कारोबार किया.

अब तक कैसा रहा 'दृश्यम 3' का प्रदर्शन?

21 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली मोहनलाल स्टारर ये मूवी को लेकर फैंस काफी लंबे समय से इंतजार में थे वहीं जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो वो भारी संख्या में इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि, 'दृश्यम 3' लगातार करोड़ों में कलेक्शन कर रही हैं. वहीं अब इसके 5वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं.

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. वीकेंड पर जबरदस्त कमाई करने के बाद अब ये वर्किंग डेज में भी अपना जलवा दिखा रही है. वहीं 5वें दिन और पहले सोमवार के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म 4.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

Day 1- 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 11.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 13.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 13.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 5- 4.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 59.33 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 68.98 करोड़ रुपए

कितना है 'दृश्यम 3' का बजट?

वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दृश्यम 3' करीब 100 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनकर तैयार हुई है. ऐसे में फिल्म को हिट होने के लिए वर्किंग डेज के दौरान भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा और करोड़ों में कलेक्शन करना होगा.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…