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Drishyam 3 Box Office Collection Day 6: मोहनलाल की फिल्म ने थिएटर्स में मचाया गदर, छठे दिन की कमाई देख उछल पड़ेंगे मेकर्स!

Drishyam 3 Box Office Collection: मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. वहीं अब फिल्म के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर मेकर्स भी उछल पड़ेंगे.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 8:50 PM IST
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छठे दिन 'दृश्यम 3' ने कितने की कमाई की?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 6: मलयालम सिनेमा के गॉडफादर मोहनलाल (Mohanlal) और मास्टरमाइंड डायरेक्टर जीथु जोसेफ की कल्ट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) थिएटर्स में रिलीज के बाद से ही सुनामी बनी हुई है. मिक्स रिव्यूज के बावजूद फिल्म सभी को ठेंगा दिखाते हुए बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने 5 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा (Drishyam 3 Box Office Collection) पार कर दिया है, वहीं अब मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' के छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं मूवी ने कितने का कारोबार किया.

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5 दिनों में पार किया 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा

महज 5 दिनों के अंदर दुनियाभर में 156 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने के बाद 'दृश्यम 3' के छठे दिन की कमाई (Drishyam 3 Box Office Collection Day 6) के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर मेकर्स भी खुशी से झूम उठेंगे. केरल से लेकर ओवरसीज के मार्केट्स तक वर्किंग डे होने के बावजूद फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर ली है.

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'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

रिलीज के बाद 'दृश्यम 3' को दर्शकों के मिले-जुले रिव्यूज मिले थे बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वीकेंड पर जबरदस्त कमाई करने के बाद अब ये वर्किंग डेज में भी अपना जलवा दिखा रही है. गिरावट के साथ ही फिल्म ने पहले सोमवार को 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं अब इसके छठे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की फिल्म ने पहले मंगलवार को 4.95 करोड़ रुपए छापे हैं.

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Day 1- 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 11.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 13.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 13.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 5- 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 6- 4.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 67.10 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 77.99 करोड़ रुपए

कितना है 'दृश्यम 3' का बजट?

वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दृश्यम 3' करीब 100 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनकर तैयार हुई है. हालांकि, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 156 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इसने न सिर्फ अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली है, बल्कि ये मोहनलाल स्टारर फिल्म 'एल2: एम्पुरान' के बाद सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बन गई है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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