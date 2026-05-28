Drishyam 3 Box Office Collection Day 7: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'दृश्यम 3' की रफ्तार, 7वें दिन भी धड़ल्ले से छापे नोट

साउथ सिनेमा के महानायक मोहनलाल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के किंग बनकर उभरे हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' इस समय सिनेमाघरों में दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है. जॉर्जकुट्टी के दिमाग के शातिर खेल और सस्पेंस के बेजोड़ तड़के ने दर्शकों को इस कदर बांध रखा है कि वर्किंग डेज में भी थिएटर्स के बाहर 'हाउसफुल' के बोर्ड नजर आ रहे हैं. फिल्म ने क्रिटिक्स की वाहवाही के साथ कमर्शियल तौर पर भी कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.
रिलीज के पहले हफ्ते की कहानी 'दृश्यम 3' के लिए किसी ब्लॉकबस्टर सपने से कम नहीं रही. फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों यानी ओपनिंग वीकेंड में ही 50 करोड़ रुपये की कमाई कर लिए थे. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वीकेंड खत्म होने के बाद भी फिल्म की रफ्तार में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली. सोमवार से बुधवार के बीच, जब अमूमन फिल्मों की कमाई आधी रह जाती है, इस सस्पेंस थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और वर्किंग डेज में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कलेक्शन कर डाला.
अगर बात करें रिलीज के सातवें दिन यानी बुधवार के कलेक्शन की, तो 'दृश्यम 3' ने वर्किंग डे होने के बावजूद 6.65 करोड़ रुपये की मोटी रकम की है. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, रिलीज के सातवें दिन 6.65 करोड़ का कलेक्शन यह दिखाता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अभी लंबा चलने वाला है. इस दमदार प्रदर्शन के बदौलत फिल्म का कुल कलेक्शन अब 75.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कि पहले हफ्ते के लिहाज से एक शानदार आंकड़ा है.
मोहनलाल की इस फिल्म की बंपर सफलता ने अब बॉलीवुड के गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. साउथ की 'दृश्यम' सीरीज की सफलता के बाद, अब हिंदी सिनेमा के सिंघम अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को लेकर भी फैंस की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं. गौरतलब है कि अजय देवगन की 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाइफटाइम बिजनेस करके इतिहास रचा था. अब जब ओरिजिनल वर्जन ने पहले हफ्ते में ही सफलता का झंडा गाड़ दिया है, तो यह तय माना जा रहा है कि जब अजय देवगन स्क्रीन पर विजय साळगांवकर बनकर लौटेंगे, तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होना तय है.
फिलहाल, मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का अगला टारगेट 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारना है. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखकर ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि दूसरे वीकेंड के खत्म होने तक यह फिल्म बेहद आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.