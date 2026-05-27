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Drishyam 3 Box Office Collection Day 7: दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी मोहनलाल की फिल्म, 7 दिन में छाप डाले इतने करोड़

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नोट छाप रही है. मूवी के सातवें दिन के कलेक्शन सामने आ गए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 27, 2026 8:36 PM IST
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सातवें दिन कितनी हुई कमाई?

Drishyam 3 Box Office Collection Day 7: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) की मोस्ट पॉपुलर हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में एक थी, जिसका फैंस पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, जब ये रिलीज हुई तो, दर्शकों की मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए लोगों पर 'जॉर्जकुट्टी' के शातिर दिमाग के पैतरों को देखने का क्रेज भी बढ़ता गया और यही वजह है कि, मूवी रिलीज के बाद से ही अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि, वर्किंग डेज में इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है, बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस (Drishyam 3 Box Office Collection) पर लगातार गदर काट रही है. वहीं अब फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने दूसरे बुधवार (Drishyam 3 Box Office Collection Day 7) को कितने का कारोबार किया.

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Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अफने 7 दिन पूरे कर लिए हैं. 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 170 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी इसकी कमाई पर ब्रेक नहीं लगा है. ये लगातार करोड़ो में नोट छाप रही है. रिलीज के पहले बुधवार यानी सातवें दिन 'दृश्यम 3' ने 5.02 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.

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Day 1- 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 11.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 13.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 13.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 5- 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 6- 6.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 7- 5.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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भारत में कुल कलेक्शन- 73.67 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 85.60 करोड़ रुपए

कितना है 'दृश्यम 3' का बजट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीथू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी 'दृश्यम 3' करीब 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट (Drishyam 3 Budget) में बनकर तैयार हुई है और फिल्म ने रिलीज के कुछ 5 दिनों के अंदर ही अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली थी. वहीं अब इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा 170 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और ये लगातार करोड़ों में नोट छाप रही है.

दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी मोहनलाल की फिल्म

मालूम हो कि, मोहनलाल की ये मूवी (Drishyam 3 Rocord) 'एल2 एम्पुरान' के बाद मलयालम सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है. BookMyShow पर फिल्म की 6,50,000 से ज्यादा टिकटें हाथों-हाथ बिक गई थी और इसने रिलीज के मात्र 3 दिनों के अंदर 100 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री मार ली थी.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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