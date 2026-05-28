Drishyam 3 Box Office Collection Day 8: 'दृश्यम 3' ने 8वें दिन अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड, कमाई देख लगेगा झटका!

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 8 दिनों का सफर तय कर लिया है और इसी के साथ फिल्म ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है.

'दृश्यम 3' ने अपने नाम किया नया रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Collection Day 8: 'दृश्यम' (Drishyam) फ्रेंचाइजी का सस्पेंस हमेशा से ही दर्शको के होश उड़ाता आया है, लेकिन इस बार फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है. मोहनलाल (Mohanlal) 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने सिनेमाघरों में अपने पहले हफ्ते का सफर धमाकेदार सफर पूरा कर लिया है और इसकी के साथ इसने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसकी उम्मीद शायद मेकर्स को भी नहीं थी. आखिर 8वें दिन मोहनलाल की इस सस्पेंस थ्रिलर ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और अब तक फिल्म ने कुल कितने का कलेक्शन (Drishyam 3 Box Office Collection Day 8) कर लिया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 8 दिनों का सफर तय कर लिया है. 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 180 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है और अभी भी इसकी कमाई पर ब्रेक नहीं लगा है. ये लगातार बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. वहीं अब इस मूवी ने रिलीज के दूसरे गुरुवार यानी आठवें दिन भी करोड़ों में कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबकि, 'दृश्यम 3' ने 8वें दिन 4.99 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Day 1- 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 11.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 13.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 13.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 5- 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 6- 6.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 7- 6.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 4.99 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 80.29 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 93.27 करोड़ रुपए

कितना है Drishyam 3 का बजट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनीं मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' (Drishyam 3 Budget) ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली थी. वहीं अब इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा 180 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और ये लगातार करोड़ों में नोट छाप रही है. वहीं अब इस फिल्म ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.

Drishyam 3 ने अपने नाम किए ये दो रिकॉर्ड

दरअसल, जहां पहले 'दृश्यम 3' ने मलयालम सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर का खिताब अपने नाम किया था, वहीं अब 8वें दिन ये सातवीं ऐसी मलयालम फिल्म बन गई है, जिसने BookMyShow पर 30 लाख से ज्यादा टिकटों की ब्रिकी का आंकड़ा पर कर लिया है. बता दें कि, जैसे जैसे मोहनलाल की मूवी के रिलीज के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे ये अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज करती जा रही है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…