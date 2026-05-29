Drishyam 3 Box Office Collection Day 9: मोहनलाल की फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 9 दिनों में बनाए ये 3 रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Collection: मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' रिलीज के महज 9 दिनों में ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और साथ ही इस मूवी ने अपने नाम 3 बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए हैं.

'दृश्यम 3' ने अपने नाम दर्ज किए ये 3 रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Collection Day 9: मलयालम सिनेमा के 'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल (Mohanlal) बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर इतिहास रच रहे हैं. उनकी मच अवेटीड सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने थिएटर्स में रिलीज होते ही तबाही मचा दी है. जॉर्जकुट्टी का शातिर दिमाग और पुलिस के साथ उनकी चूहे-बिल्ली की दौड़ दर्शकों को इस कदर पसंद आ रही है कि, फिल्म ने दूसरे शुक्रवार यानी 9वें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता (Drishyam 3 Box Office Collection) का परचम लहराते हुए 200 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री मार ली है.

इस ऐतिहासिक कलेक्शन के साथ मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑपिस पर कई बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी है. महज 9 दिनों क भीतर फिल्म न सिर्फ 200 करोड़ क्लब एंट्री मारी है बल्कि, इसने अपने नाम 3 बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए हैं. तो चलिए जानते हैं 9वें दिन फिल्म की कमाई (Drishyam 3 Box Office Collection Day 9) कितनी रही और मोहनलाल की मूवी ने अपने नाम कौन से 3 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं.

Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने 9 दिनों का सफर तय कर लिया है और अभी भी इसका जलवा बरकरार है. फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपए के पार की कमाई कर रही है और अभी भी लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. वहीं अब इसके 9वें दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबकि, 'दृश्यम 3' ने दूसरे शुक्रवार यानी रिलीज के 9वें दिन 2.82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Week 1- 81.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 2.82 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 84.77 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 98.42 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' ने अपने नाम दर्ज किए ये 3 बड़े रिकॉर्ड

21 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. वहीं अब 9वें दिन तक इसने 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं.

1- रिलीज के 9वें दिन तक 'दृश्यम 3' ने 200 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है.

2- यह फिल्म 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की दुनियाभर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

3- फिल्म ने अपनी के पहले ही कुछ दिनों में 100 करोड़ और 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करके अपनी मजबूत पकड़ का रिकॉर्ड बनाया है. ये मूवी सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

कितना है Drishyam 3 का बजट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनीं मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' (Drishyam 3 Budget) ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली थी. वहीं अब इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और ये लगातार करोड़ों में नोट छाप रही है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…