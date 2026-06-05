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Drishyam 3 Box Office Collection: 'पेड्डी' के आते ही बॉक्स ऑफिस पर थमी 'दृश्यम 3' की रफ्तार? जानें 15वें दिन फिल्म ने कितनी की कमाई?

Drishyam 3 Box Office Collection: सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, रिलीज के 15वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है, क्योंकि सिनेमाघरों में राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने दस्तक दे दी है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 5, 2026 9:19 AM IST
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'दृश्यम 3' की रफ्तार

साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस और सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. पिछले दो पार्ट्स की तरह इस तीसरे पार्ट को भी दर्शकों और क्रिटिक्स का छप्परफाड़ प्यार मिला है. जॉर्जकुट्टी के दिमाग और उनकी नई कहानी ने एक बार फिर फैंस को सिनेमाघरों में सीट से बांधकर रखा. 21 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन अब इसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है. यह मुसीबत ग्लोबल स्टार राम चरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' है, जो बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार दिख रही है.

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15वें दिन बॉक्स ऑफिस का हाल

जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.85 करोड़ की शानदार कमाई के साथ खाता खोला था. इसके बाद वीकेंड्स पर फिल्म ने जबरदस्त उछाल मारी। हालांकि, अब रिलीज के 15 दिन पूरे होने के बाद फिल्म का ग्राफ थोड़ा नीचे आता दिख रहा है. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने अपने तीसरे हफ्ते के पहले गुरुवार यानी 15वें दिन करीब 1.05 करोड़ का नेट बिजनेस किया है. इसके साथ ही फिल्म का भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 102.75 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है.

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पहले हफ्ते का कलेक्शन: 81.95 करोड़
दूसरे हफ्ते का कलेक्शन: 20.80 करोड़
अब तक का कुल नेट कलेक्शन: 102.75 करोड़

'पेड्डी' की एंट्री से बढ़ा कॉम्पिटिशन

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस सफर शुरू से ही कांटों भरा रहा है. इसका मुकाबला पहले से ही अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी', सूर्या की 'करुप्पू' और आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की 'पति पत्नी और वो 2' जैसी बड़ी फिल्मों से था. इसके अलावा इसके साथ ही अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' भी रिलीज हुई थी. इन सबको मात देकर मोहनलाल ने 100 करोड़ का क्लब तो पार कर लिया, लेकिन 4 जून को थिएटर्स में राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' के आते ही कॉम्पिटिशन अब तगड़ा हो गया है. 'पेड्डी' की वजह से 'दृश्यम 3' के शोज और स्क्रीन्स दोनों में कमी आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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