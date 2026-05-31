Drishyam 3 Box Office Collection: 10वें दिन Mohanlal की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, सारी फिल्मों की बजाई बैंड

Drishyam 3 Box Office Day 10: 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) बनाकर जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) ने फैंस का दिल जीत लिया है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखी है. इस फिल्म को रिलीज हुए 10 दिनों का समय हो चुका है. 10 दिनों में इस फिल्म ने मोटी रकम जमा कर ली है. फैंस को मोहनलाल (Mohanlal) का फिल्म में अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. यही वजह है जो वीकेंड पर एक बार फिर से इस फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है. अगर बात की जाए फिल्म 'दृश्यम 3' के अब तक के कलेक्शन की तो फिल्म ने दसवें दिन फिल्म के केवल 2,570 शोज दिखाए गए हैं और फिल्म की टोटल कमाई 5.86 करोड़ रुपए है. शनिवार के दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी करीब 38 प्रतिशत दर्ज की गई है. कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे शनिवार को भी फिल्म 'दृश्यम 3' का जादू बरकरार है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 'दृश्यम 3' ने 219.69 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' का ग्रॉस कलेक्शन 105.94 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.
मोहनलाल की फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 113.75 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म 'दृश्यम 3' का नेट कलेक्शन 91.30 करोड़ रुपए है. अब तक फिल्म 'दृश्यम 3' के 43,467 शोज दिखाए जा चुके हैं. वहीं नवें दिन फिल्म ने केवल 4.99 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. इससे पता चलता है कि वीकेंड पर एक बार फिर से फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई में तेजी देखने को मिल रही है. माना जा रहा है कि रविवार को भी लोग फिल्म 'दृश्यम 3' की तरफ रुख करने वाले हैं.
फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ऐसा जादू चलाया है जिसकी वजह से चांद मेरा दिल को कोई पूछ तक नहीं रहा है. चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे तो पहले से ही ट्रोल हो रही थीं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब भरतनाट्यम के एक सीक्वेंस के चलते अनन्या पांडे लोगों के निशाने पर आ गई थीं. इसका असर चांद मेरा दिल की कमाई पर पड़ा है. बीते दिन चांद मेरा दिल ने केवल 1.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी केवल 14 प्रतिशत ही दर्ज की जा रही है. इससे पता चलता है कि लोग चांद मेरा दिल में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इसका पूरा फायदा फिल्म 'दृश्यम 3' को मिल रहा है. यही वजह है जो इस समय फिल्म 'दृश्यम 3' के नाम के डंका बॉक्स ऑफिस पर बज रहा है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...