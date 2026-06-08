Drishyam 3 Box Office Day 18: बॉक्स ऑफिस पर कम नहीं हो रहा 'दृश्यम 3' का जलवा, 18वें दिन फिल्म ने कूटे इतने करोड़

Drishyam 3 Box Office Day 18: राम चरण की 'पेड्डी' की रिलीज के बावजूद मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने 18वें दिन करोड़ों में कमाई की है. तगड़े कॉम्पिटिशन के बीच फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपये पार पहुंच गया है.

'दृश्यम 3' का जलवा

साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' का जादू सिनेमाघरों में सिर चढ़कर बोल रहा है. 21 मई को रिलीज हुई यह फिल्म तब से लेकर अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगातार नोट छाप रही है. फैंस के बीच जॉर्जकुट्टी का क्रेज इस कदर है कि फिल्म के तीसरे पार्ट को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. मोहनलाल की दमदार एक्टिंग और जीतू जोसेफ के सस्पेंस से भरे डायरेक्शन ने एक बार फिर थिएटर्स में धमाल मचा दिया है. हालांकि, अब बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की नई फिल्म 'पेड्डी' इसके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, लेकिन 'दृश्यम 3' का क्रेज अब भी कम नहीं हुआ है.

18वें दिन हुई इतनी कमाई

रिलीज के पहले दिन से ही 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है. फिल्म ने 15.85 करोड़ रुपये की बम्पर ओपनिंग के साथ अपना खाता खोला था. अब फिल्म को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं और वीकेंड्स पर इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रविवार यानी अपने 18वें दिन 'दृश्यम 3' ने करीब 1.70 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है. वहीं शनिवार यानी 17वें दिन फिल्म ने 1.30 करोड़ कमाए थे, यानी संडे को फिल्म की कमाई में बढ़त देखी गई. इसी के साथ भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 106.43 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

'दृश्यम 3' का टोटल कलेक्शन

पहला हफ्ता: 81.95 करोड़ रुपये

दूसरा हफ्ता: 20.68 करोड़ रुपये

16वां दिन (शुक्रवार): 80 लाख रुपये

17वां दिन (शनिवार): 1.30 करोड़ रुपये

18वां दिन (रविवार): 1.70 करोड़ रुपये

कुल नेट कलेक्शन: 106.43 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला

'दृश्यम 3' का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है. रिलीज के वक्त इसका मुकाबला अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी', सूर्या की 'करुप्पू' और अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' जैसी बड़ी फिल्मों से था. वहीं अब बॉक्स ऑफिस के मैदान में राम चरण-जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' भी उतर चुकी हैं. इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन होने के बाद भी मोहनलाल की फिल्म करोड़ों में खेल रही है.

जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 'आशीर्वाद सिनेमाज' के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन और एस्तेर अनिल जैसे कलाकार अपनी पुरानी भूमिकाओं में जान डाल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.