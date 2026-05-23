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Drishyam 3 Box Office Collection: चार दिन में ही कटवाई Mohanlal की फिल्म ने नाक, बॉक्स ऑफिस पर लगी दुर्गती

Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: जीतू जोसेफ की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के 3 दिनों में ही बुरी तरह लड़खड़ा गई है. आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ समय में ही मोहनलाल का जादू बॉक्स ऑफिस पर खत्म हो गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 23, 2026 7:17 AM IST
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Drishyam 3 Box Office Collection: तीसरे ही दिन उड़े Mohanlal की फिल्म के परखच्चे

Drishyam 3 Box Office Day 3: जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) की फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) आखिरकार रिलीज हो चुकी है. फिल्म में काम करके एक बार फिर से मोहनलाल (Mohanlal) ने लोगों का दिल जीत लिया है. 2 दिन पहले जब फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हुई थी, लग रहा था कि ये फिल्म दूसरी धुरंधर बनने वाली है. पहले ही दिन फिल्म ने तगड़ी कमाई की थी. जिसके बाद अचानक ही किसी की नजर फिल्म 'दृश्यम 3' पर लग गई. यही वजह है कि तीसरा दिन आते-आते फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई अचानक ही गिर गई. अगर बात की जाए फिल्म 'दृश्यम 3' के अब तक के कलेक्शन की तो फिल्म ने तीसरे दिन फिल्म के केवल 88 शोज दिखाए जा रहे हैं. सुबह से अब तक फिल्म ने केवल 9 लाख रुपए का कलेक्शन जमा किया है. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' ने 31.28 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जमा कर लिया है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म का नेट कलेक्शन 26.99 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं. फाइनल आंकड़े जानने के लिए आपको रात तक का इंतजार करना होगा.

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कितनी गिरी फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई?

आपको बता दें कि पहले दिन फिल्म की 51 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी जो कि दूसरे दिन 30 प्रतिशत तक गिर गई. पहले दिन फिल्म 'दृश्यम 3' ने 15.85 करोड़ रुपए कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई 11.05 करोड़ रुपए पर आकर अटक गई थी. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'दृश्यम 3' को तीसरे ही दिन किसी की बुरी नजर लग गई है. यही वजह है जो मोहनलाल की फिल्म के आंकड़े अचानक ही गिर गए.

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फिल्म 'दृश्यम 3' को लगी किसकी नजर?

इस समय कई बड़ी फिल्में फिल्म 'दृश्यम 3' को कड़ी टक्कर दे रही हैं. इसमें धुरंधर 2, भूत बंगला, राजा शिवाजी, चांद मेरा दिल और पति पत्नी और वो 2 जैसी फिल्मों का नाम है . ये सारी फिल्में इस समय बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही हैं. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'दृश्यम 3' का क्रेज केवल साउथ बेल्ट में देखने के मिल रहा है. हिंदी बेल्ट में फिल्म 'दृश्यम 3' को इतना भाव नहीं मिल रहा है. यही वजह है जो फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई अचानक इतनी बुरी तरह से गिरी है.

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फिल्म 'दृश्यम 3' की हो रही है तारीफ

भले ही फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई कमजोर होे लगी हो लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी मोहलाल का जलवा बरकरार है. लोग लगातार फिल्म 'दृश्यम 3' की तारीफ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल ने जान डाल दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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