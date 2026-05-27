Drishyam 3 Box Office Collection: दूसरी धुरंधर 2 बनने की फिराक में है Mohanlal की फिल्म, बनी नोट छापने की मशीन

Drishyam 3 Box Office Collection Day 6: जीतू जोसेफ और मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक किती कमाई कर डाली है. आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे.

Drishyam 3 Box Office

Mohanlal Malayalam thriller Film Drishyam 3 Box Office Day 6: जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) और मोहनलाल (Mohanlal) की जोड़ी ने इस समय बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. बीते हफ्ते ही इनकी फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने नोट छापने शुरू कर दिए हैं. रिलीज के छठे दिन फिल्म 'दृश्यम 3' 6.45 करोड़ रुपए छापे हैं. बीते दिन फिल्म के करीब 4,668 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' का टोटल ग्रॉस 79.62 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 68.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं फिल्म ने ओवरसीज 6 लाख रुपए कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' का ओवरसीज कलेक्शन 90.70 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 170.32 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इन आंकड़ों को देखकर पता चल रहा है फिल्म 'दृश्यम 3' जल्द ही 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी. हालांकि वीक डेज पर फिल्म 'दृश्यम 3' की पकड़ थोड़ी कमजर हो गई है.

फिल्म 'दृश्यम 3' के कलेक्शन का हुआ ये हाल

बीते दिन फिल्म 'दृश्यम 3' ने 6.45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. वहीं पांचवे दिन फिल्म ने 7.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. इससे पता चलता है कि वीक डेज में लोग भी मोहनलाल को नजरअंदाज कर रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर हफ्तेभर से मोहनलाल और फिल्म 'दृश्यम 3' की खूब तारीफ हो रही है. लोगों का कहना है कि फिल्म 'दृश्यम 3' जैसी थ्रिलर फिल्म बननी अब कम हो चुकी हैं.

Day 1 कलेक्शन- 15.85 करोड़ रुपए

Day 2 कलेक्शन- 11.05 करोड़ रुपए

Day 3 कलेक्शन- 13.70 करोड़ रुपए

Day 4 कलेक्शन - 13.85 करोड़ रुपए

Day 5 कलेक्शन- 7.70 करोड़ रुपए

Day 6 कलेक्शन- 4.95 करोड़ रुपए

साउथ इंडिया में बजा फिल्म 'दृश्यम 3' के नाम का डंका

हिंदी बेल्ट में फिल्म 'दृश्यम 3' खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'दृश्यम 3' ने साउथ बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. केरल में फिल्म 'दृश्यम 3' का ग्रॉस 45.2 करोड़ रुपए हो चुका है. आंध्र प्रदेश और तेलांगना में इस फिल्म ने 6.1 करोड़ रुपए छापे हैं. तमिलनाडु में फिल्म की कमाई 5.75 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

क्या होने वाला है फिल्म 'दृश्यम 3' का हाल?

भले ही वीक डेज में फिल्म 'दृश्यम 3' की हालत ठीक न हो, लेकिन वीकेंड पर कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अभी तो वीकेंड आने में भी समय है. अगर ऐसे ही फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई गिरती गई तो वीकेंड तक हालत और भी खराब हो सकती है. ऐसे में अब फिल्म 'दृश्यम 3' को थोड़ा संभलकर चलना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…