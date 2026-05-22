Drishyam 3 vs Chand Mera Dil Collection: बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने हैं 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल', जानें फिल्मों का कलेक्शन

Drishyam 3 vs Chand Mera Dil Collection: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्में धमाल मचा रही हैं. इसी बीच 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. तो चलिए जानते हैं दोनों फिल्मों ने अब तक कितना कलेक्शन किया.

'दृश्यम' और 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Drishyam 3 vs Chand Mera Dil Box Office Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों दो अलग-अलग जॉनर की फिल्में गदर काट रही हैं. एक तरफ जहां 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) के जॉर्जकुट्टी का खौफनाक सस्पेंस है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर शिद्दत वाले रोमांस और लव स्टोरी की गूंज सुनाई दे रही है. दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं. बीते दिन यानी 21 मई 2026 को मोहनलाल (Mohanlal) की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की मूवी 'दृश्यम 3' रिलीज हुई थी, वहीं अब 22 मई 2026 को लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) स्टारर 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) ने भी थिएटर्स में दस्तक दे दी है. बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों अलग-अलग जॉनर वाली फिल्में अब आमने-सामने आ चुकी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि, उन्होंने अभी तक कितने का कलेक्शन कर लिया.

दोनों फिल्मों को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिला?

मशहूर डायरेक्टर जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. हालांकि, इसके रिलीज के बाद इस दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. वहीं दूसरी तरफ करण जौहर के प्रोडक्शन और विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस मूवी का बहुत ज्यादा प्रमोशन तो नहीं हुआ थ, बावजूद इसके ट्रेलर और गानों ने सबका ध्यान खींचा और इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो चलिए अब एक नजर दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डालते हैं.

'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी आजकल के मॉडर्न रिश्तों और उसके बीच आने वाली परेशानियों और प्यार में आने वाले उतार-चढ़ाव पर आधारित है. 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस मूवी को दर्शकों का ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला और सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग डे पर इसने 2.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Day 1- 2.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन - 2.01 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन - 2.37 करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

वहीं जीते जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' एक क्राइम थ्रिलर और फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी 'जॉर्जकुट्टी' नाम के एक शख्स और इसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग डे पर इसने 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं अब इसके दूसरे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. दूसरे दिन फिल्म ने 7.65 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Day 1- 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 7.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 23.50 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 27.40 करोड़ रुपए

आपको बता दें कि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही हैं आगे इनमें बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…