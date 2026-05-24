Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Collection: 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' का ओपनिंग वीकेंड रहा जोरदार, फिल्मों ने किया इतना कलेक्शन

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Opening Weekend Collection: साउथ फिल्म 'दृश्यम 3' और बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज ने कितनी कमाई कर ली है.

दृश्यम 3 और चांद मेरा दिल का फर्स्ट वीकेंड पूरा हुआ.

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Opening Weekend Box Office Collection: सिनमाघरों में इन दिनों मनोरंजन के लिए साउथ और बॉलीवुड की फिल्में लगी हैं. दोनों फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मोहनलाल की साउथ फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) और लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है. दोनों फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं, इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिख रहा है. हालांकि, फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'चांद मेरा दिल' की ऑडियंस अलग-अलग है. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज ने पहले वीकेंड पर कितनी कमाई की है.

फिल्म 'दृश्यम 3' ने किया बंपर कलेक्शन

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' बीते गुरुवार यानी 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस तरह से इस फिल्म को वीकेंड पर चार दिन मिल गए. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने चार दिन के पहले वीकेंड पर 54.55 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म ने रविवार को 13.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' की चारों दिन की कमाई पर नजर डालें तो पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 11.05 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 13.70 करोड़ रुपये और चौथे दिन 13.95 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस साउथ फिल्म की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो पहले वीकेंड पर ग्रॉस कलेक्शन 128.34 करोड़ रुपये की कमाई हो गई है. मोहनलाल की फ्रेंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को काफी पसंद किया गया था. इसका तीसरे पार्ट को काफी समय से इंतजार किया जा रहा था. इसके रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों में दौड़ पड़े हैं. जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है.

फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने की इतनी कमाई

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिला है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने पहले दिन (शुक्रवार) 3 करोड़ रुपये, दूसरे दिन (शनिवार) 3.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन (रविवार) 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 11.10 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने वर्ल्डवाइड 14.03 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.