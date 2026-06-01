Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office: 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' को वीक डे पर मिले कितने दर्शक? देखें कमाई की रिपोर्ट

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office Report: फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'चांद मेरा दिल' आगे-पीछे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज को वीक डेज पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' को वीक डे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office Collection: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) और अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) एक सप्ताह से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में लगी हुई है. दोनों मूवीज को बॉक्स ऑफिस ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, 'दृश्यम 3' को 'चांद मेरा दिल' से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब जून के पहले सप्ताह में साउथ और बॉलीवुड की कई मूवीज रलीज होने वाली हैं. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'चांद मेरा दिल' के कलेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है. फिलहाल जानते हैं कि कि दोनों मूवीज को वीक डे पर कितने दर्शक मिल रहे हैं.

'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' का वीक डे पर कमाई का हाल

सिनेमाघरों में इन दोनों साउथ और बॉलीवुड की तरफ से एंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा है. बड़े पर्दे पर मोहनलाल की साउथ फिल्म 'दृश्यम 3' और अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' लगी हुई है. इन दोनों फिल्मों का वीक डे पर कलेक्शन कम हुआ है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट में बताया गया है, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने सोमवार को 2.20 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 98.90 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' हर हालत में रिलीज के 13वें दिन यानी मंगलवार को 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर जाएगी. वहीं, सैकनिल्क की रिपोर्ट में बताया गया है, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने रिलीज के बाद 11वें दिन यानी सोमवार को 78 लाख रुपये की कमाई की थी. इस तरह से वीक डेज में फिल्म का कलेक्शन लाख में सिमट रहा है. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने अब तक 25.08 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' की कमाई में है काफी अंतर

बताते चलें कि मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई को तो अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दोनों फिल्मों के रिलीज होने में एक दिन का फासला है लेकिन कमाई में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. दोनों मूवीज में करीब चार गुने का अंतर है. जहां मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' 12वें दिन 100 करोड़ रुपये के पास पहुंच गई है, वहीं अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 11वें दिन सिर्फ 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू पाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.