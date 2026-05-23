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Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Collection: 'दृश्यम 3' ने दिखाया भौकाल तो 'चांद मेरा दिल' का जलवा बरकरार, जानें फिल्मों की कमाई

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office: फिल्म 'दृश्यम 3' और मूवी 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में लगी हुई हैं. इन दोनों फिल्मों के पसंद किया जा रहा है. आइए दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 23, 2026 9:44 PM IST
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दृश्यम 3 और चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में लगी हुई हैं.

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office Collection: साउथ एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) और बॉलीवुड स्टार्स लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) इन दिनों लोगों को मनोरंजन कर रही है. साउथ फिल्म जहां 21 मई को बड़े पर्दे आई थी तो बॉलीवुड मूवी ने 22 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. अलग-अलग जॉनर की इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. वहीं, लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नई मूवी है. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज ने शनिवार को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

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'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' का हुआ इतन कलेक्शन

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल की फ्रेंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' के पहले और दूसरे पार्ट को काफी पसंद किय गया था. जैसे फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ और लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. फिल्म 'दृश्यम 3' ने पहले और दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी बंपर कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की फिल्म ने तीसरे दिन यानी शनिवार को रात 9 बजे तक 10.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस तरह से फिल्म का अब तक का कलेक्शन 37.30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. फिल्म 'दृश्यम 3' ने पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 11.05 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म की कमाई का अंदाज लगाया जा सकता है कि ये पहले वीकेंड पर आसानी से 60 करोड़ रुपये कमा लेगी. उधर, 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को रात 9 बजे तक 3.21 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए अब तक 6.21 करोड़ रुपये जोड़ लिए थे.

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'दृश्यम 3' को लेकर था बज तो 'चांद मेरा दिल' ने खींचा ध्यान

जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर काफी बज था. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. वहीं, विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनने वाली लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को फैंस के साथ ही क्रिटिक्स ने भी पसंद किया है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी कहानी अलग तरह की है. दोनों स्टार्स की लव स्टोरी फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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