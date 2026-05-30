Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Collection: 'दृश्यम 3' को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स, 'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस पर है ऐसा हाल

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Collection: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' और लक्ष्य लालवानी-अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' बड़े पर्दे पर लोगों का मनोरंजन करने कर रही हैं. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया है.

दृश्यम 3 और चांद मेरा दिल ने इतना कलेक्शन कर लिया है.

Drishyam 3 VS Chand Mera Dil Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉलीवुड फिल्म और साउथ मूवी अपना-अपना जलवा दिखा रही हैं. मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) तो लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की हिंदी फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) बड़े पर्दे पर लगी हैं और लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. अब तक इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन से पता चल रहा है कि साउथ मूवी को बॉलीवुड फिल्म से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि शनिवार यानी आज 'दृश्यम 3' और 'चांद मेरा दिल' ने कितनी कमाई की है. इसके साथ ही अब तक दोनों मूवीज ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'दृश्यम 3' के मेकर्स को लोगों ने कराया मालामाल

साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई यानी गुरुवार को तो बॉलीवुड एक्टर्स लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई यानी शुक्रवार को रिलीज हुई थी. दोनों मूवीज को लेकर रिलीज से पहले काफी बज था. मोहनलाल की फिल्म फ्रेंचाइजी मूवी है तो पहला और दूसरा पार्ट के बाद तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. वहीं, लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फ्रेश मूवी थी तो लोगों को काफी उत्सुकता थी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ फिल्म 'दृश्यम 3' ने शनिवार को 4.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 90.34 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. मोहनलाल की फिल्म आने वाले रविवार को 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है.

फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई की रिपोर्ट

दिन 1- 15.85 करोड़ रुपये

दिन 2- 11.05 करोड़ रुपये

दिन 3- 13.70 करोड़ रुपये

दिन 4- 13.85 करोड़ रुपये

दिन 5- 7.70 करोड़ रुपये

दिन 6- 6.50 करोड़ रुपये

दिन 7- 6.65 करोड़ रुपये

दिन 8- 6.65 करोड़ रुपये

दिन 9- 4.30 करोड़ रुपये

दिन 10- 4.09 करोड़ रुपये

कुल- 90.34 करोड़ रुपये

फिल्म 'चांद मेरा दिल' के कलेक्शन की रिपोर्ट

दिन 1- 3 करोड़ रुपये

दिन 2- 3.75 करोड़ रुपये

दिन 3- 4.25 करोड़ रुपये

दिन 4- 2.25 करोड़ रुपये

दिन 5- 2.10 करोड़ रुपये

दिन 6- 1.90 करोड़ रुपये

दिन 7- 2.20 करोड़ रुपये

दिन 8- 1.30 करोड़ रुपये

दिन 9- 1.40 करोड़ रुपये

कुल- 22.15 करोड़ रुपये

फिल्म 'चांद मेरा दिल' का हुआ ये हाल

लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' के कलेक्शन पर नजर डालें तो ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 1.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 22.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' की मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' से तुलना की जाए तो ये काफी पीछे है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.