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Drishyam 3 Worldwide Collection: 'दृश्यम 3' का दुनिया भर में बज रहा है डंका, फिल्म ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा

Drishyam 3 Worldwide Box Office Collection: सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. भारत और विदेशों में हो रही ताबड़तोड़ कमाई की बदौलत फिल्म वर्ल्डवाइड मार्केट में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 1, 2026 10:15 AM IST
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दृश्यम 3' ने दुनिया भर में की इतनी कमाई

Drishyam 3 Worldwide Box Office Collection: मलयालम सिनेमा के महा-सुपरस्टार मोहनलाल की मच-अवेटेड क्राइम-थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ का जादू दुनिया भर के दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अब 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी रफ्तार थपने का नाम नहीं ले रही है. जॉर्जकुट्टी के दिमाग और सस्पेंस से भरे नए खेल ने भारत के साथ सात समंदर पार विदेशों में भी तगड़ी कमाई करके सबको हैरान कर दिया है.

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11 दिनों में कमाई का महा-रिकॉर्ड

कमाई के ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो ‘दृश्यम 3’ ने अपनी रिलीज के महज 11 दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 228.75 करोड़ का बंपर ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को विदेशी बाजारों से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जहां इसने अकेले 113.75 करोड़ का कारोबार किया है. वहीं, अगर भारत की बात करें तो देश के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 106 करोड़ तक पहुंच गया है. टैक्स काटकर भारत में फिल्म की शुद्ध नेट कमाई 96.70 करोड़ हो चुकी है, जो जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी.

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क्यों नहीं कम हो रहा है फिल्म का क्रेज?

इस फिल्म की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसकी लीक से हटकर लिखी गई कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट हैं. डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने स्क्रीनप्ले को इस तरह रखा है कि दर्शक थिएटर्स में अपनी सीट से हिल तक नहीं पा रहे हैं. यही वजह है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस सस्पेंस ड्रामे का मजा लेने सिनेमाघरों जा रहे हैं. आपको याद दिला दें कि इस फ्रेंचाइजी का पहला भाग साल 2013 में आया था. इसके बाद साल 2021 में आई ‘दृश्यम 2’ ने भी सफलता के झंडे गाड़े. अब मोहनलाल और निर्देशक जीतू जोसेफ की सुपरहिट जोड़ी ने ‘दृश्यम 3’ के जरिए कामयाबी की हैट्रिक लगा दी है.

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की कहानी

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की पूरी कहानी जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की चालाकियों के इर्द-गिर्द घूमती है. एक पुलिस अफसर के बेटे की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद पूरा परिवार कानून के शिकंजे में फंस जाता है. लेकिन चौथी पास जॉर्जकुट्टी अपने शातिर दिमाग से पुलिस की हर चाल को नाकाम कर देता है. तीसरे भाग में इस केस का फाइनल चैप्टर दिखाया गया है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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