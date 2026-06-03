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Drishyam 3 Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'दृश्यम 3' की रफ्तार, दुनियाभर में फिल्म ने इतनी की कमाई

Drishyam 3 Worldwide Collection: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन देख मेकर्स झूम उठे हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 3, 2026 12:19 PM IST
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'दृश्यम 3' की रफ्तार पड़ी धीमी

मलयालम सिनेमा के गॉडफादर कहे जाने वाले सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है. थिएटर्स में रिलीज हुए फिल्म को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत का साथ दुनियाभर में नोटों की बारिश कर रही है. फिल्म की दिलचस्प कहानी और सस्पेंस लोगों को इस कदर पसंद आ रहा है.

भारत में लगाया कमाई का शतक

21 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'दृश्यम 3' ने भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. महज 13 दिनों के भीतर इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करके अपना शतक पूरा कर लिया है. सोमवार को शानदार कमाई करने के बाद, मंगलवार को भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को फिल्म ने सिंगल डे में दुनिया भर से करीब 2 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 241 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अब यह फिल्म 250 करोड़ी क्लब में शामिल होने से महज कुछ करोड़ रुपये दूर है.

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गल्फ देशों में आया तूफान

'दृश्यम 3' को केवल भारत के साथ विदेशों में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. आपको बता दें कि खाड़ी में मलयालम फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है. 'दृश्यम 3' ने वहां भी अपनी धाक जमाई है. यूएई, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देशों को मिलाकर फिल्म ने अकेले 62 से 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने लगभग 24 करोड़ रुपये, यूनाइटेड किंगडम में14 करोड़ रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 8 करोड़ रुपये और बाकी दुनिया के अन्य हिस्सों से करीब 5 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है.

कब और कहां देख सकेंगे OTT पर?

अगर आप इस सस्पेंस थ्रिलर को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं और इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट आ गया है. मेकर्स ने फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर डील पक्की कर ली है. 'दृश्यम 3' जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई 2026 की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म 'अमेजन प्राइम वीडियो' पर स्ट्रीम कर दी जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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