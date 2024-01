Fighter Box Office Collection: ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। ये फिल्म बीते गुरुवार यानी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं और कमाई में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' की कमाई में जहां तीसरे दिन गिरावट आई थी, वहीं चौथे दिन एक बार फिर कमाई में बढ़त देखने को मिली है। इस तरह से फिल्म ने चार दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। आइए जानते हैं कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' ने तीसरे दिन कितनी कमाई की है और अब तक कितना कलेक्शन हो चुका है। Also Read - Fighter Box Office Collection Day 5: मंडे लिटमस टेस्ट में फेल हुई 'फाइटर', अर्श से फर्श पर पहुंची फिल्म की कमाई

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' को शुरुआत से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, फिल्म की शनिवार की कमाई के आंकड़े में गिरावट देखने को मिली थी। इस फिल्म ने पहला वीकेंड पूरा कर लिया है और चार दिन के वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'फाइटर' ने अब तक 123.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म के चार दिन के आंकड़ों पर नजर आ डालें तो पहले दिन 24.60 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 41.20 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 27.60 करोड़ रुपये और चौथे दिन 30.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' मंडे लिटमस टेस्ट पार कर पाती है या नहीं।

#Fighter packs an IMPRESSIVE TOTAL in its *extended weekend*… The trending on Sat and Sun - after #RepublicDay holiday - has certainly instilled hope and confidence… Thu 24.60 cr, Fri 41.20 cr, Sat 27.60 cr, Sun 30.20 cr. Total: ₹ 123.60 cr. #India biz. #Boxoffice

