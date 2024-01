बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' 25 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी को शुरू हो गई थी और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' के ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को पहले दिन कैसी शुरुआत मिलने वाली है। Also Read - इंडियन एयरफोर्स के जांबाज देखेंगे 'फाइटर', फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली निकले ऋतिक-दीपिका

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' के पहले दिन की कितनी कमाई करेगी इसके आंकड़े सामने आए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'फाइटर' की एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस तरह से ये फिल्म पहले दिन 28 से 28 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। अगर फिल्म 'फाइटर' को वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहता है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े तेजी से आगे जा सकते हैं। फिलहाल, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म में पहले पहले वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये कमाने की ताकत है। इस फिल्म में एरियल एक्शन सीन दिखाए जाएंगे।

दिल आसमान के नाम, और जान देश के नाम । जय हिन्द! ??#FighterTrailer OUT NOW. https://t.co/8b4COYyiWy#Fighter Forever. #FighterOn25thJan releasing worldwide. Experience on the big screen in IMAX 3D. pic.twitter.com/ANMv5FreCv

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 15, 2024