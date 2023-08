Gadar 2 Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) और एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ने अभी हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस आंकड़े को पार करने में सनी देओल की फिल्म को 8 दिन का समय लगा है। अब इस फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो गए है, लेकिन फिल्म का जलवा अब भी बरकरार है। Also Read - Hema Malini ने देख ली सौतेले बेटे सनी देओल की 'Gadar 2', रिएक्शन देते हुए बोलीं- 'जैसी सोची थी वैसी तो...'

सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से धमाल मचा रखा है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। अब फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो गए है। जिसके बाद फिल्म की कमाई को लेकर नए आंकड़े सामने आ गए है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 31.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली है। फिल्म की कमाई की इस रफ्तार को देखने के बाद फैंस और मेकर्स काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ फिल्म 350 करोड़ी होने के करीब पहुंच जाएगी। जानकारी के लिए बता दें सनी देओल की फिल्म ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 20.50 करोड़ रुपये कमाए थे।

#Gadar2 is a #BO MONSTER ???… Crossed *lifetime biz* of #War, #BajrangiBhaijaan [on Sat]… Will cross #TigerZindaHai, #PK, #Sanju TODAY [Sun]… Will cross #Dangal TOMORROW [Mon]… Next target: #KGF2 #Hindi [3rd highest grossing film]… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr.… pic.twitter.com/Xx162aYajT

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 20, 2023