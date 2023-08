Gadar 2 Box Office Collection Day 6 : बॉलीवुड स्टार्स सनी देओल (Sunny Deol) और एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म ने ना सिर्फ वीकेंड पर बल्कि वीकडेज में भी धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म 'गदर 2' का नशा लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इस बात का अंदाजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगाया जा सकता है। सनी देओल और अमीषा पटेल को बिल्कुल साल 2001 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'गदर' की तरह से प्यार मिल रहा है। आइए जानते हैं कि सनी देओल और अमीषा पटले की फिल्म 'गदर 2' ने 6 दिन में कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Gadar 2 Box Office (ES): गदर 2 की सुनामी में बह गई 'द केरल स्टोरी', छठे दिन फिल्म ने कमाए इतने करोड़

सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' सिनेमाघरों में 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन से ही जबरदस्त कलेक्शन करने की शुरुआत की है और ये अभी तक जारी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे कर लिए हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' ने अब तक 261.35 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने बीते गुरुवार को 32.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म जल्द ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' के अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले दिन 40.10 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 43.08 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 51.70 करोड़ रुपये, चौथे दिन 38.70 करोड़ रुपये, पांचवे दिन 55.40 करोड़ रुपये और छठे दिन 32.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। Also Read - Gadar 2: थिएटर में 'तारा सिंह' को देख एक्साइटेड हुए Kartik Aaryan, एक्टर ने शेयर किया वीडियो

TYPHOON - TSUNAMI - HURRICANE, that’s the power of #Gadar2 at the #BO… Yet another ₹ 30 cr+ day [working day] ???… UNSHAKABLE and UNAFFECTED, especially in *mass pockets*… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr, Sun 51.70 cr, Mon 38.70 cr, Tue 55.40 cr, Wed 32.37 cr. Total: ₹ 261.35… pic.twitter.com/GOOoVyswaf

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2023