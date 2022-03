Gangubai Kathiawadi Box Office Collection: बॉलीवुड फिल्म स्टार आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कोरोना काल के बाद ठंडे पड़े बॉक्स ऑफिस में जान फूंकने में कामयाब रही है। आलिया भट्ट स्टारर निर्देशक संजय लीला भंसाली की इस फीमेल सेंट्रिक फिल्म को देखने के लिए दर्शकों ने थियेटर का रुख किया। जिसका सबूत सामने आते बॉक्स ऑफिस के नंबर्स है। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन बीत चुके हैं। इन 8 दिनों में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने अच्छी कमाई की है। इसके साथ ही ये फिल्म अब 100 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ चली है। Also Read - Gangubai Kathiawadi की कहानी में भी झोल कर गए Sanjay Leela Bhansali, Alia Bhatt की फिल्म से गायब थे ये फैक्ट्स

सामने आए ताजा बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक फिलम ने 8वें दिन शानदार कमाई करते हुए अपने खाते में 5.01 करोड़ रुपये और जोड़े। इसके साथ ही फिल्म की कमाई का कुल आंकड़ा अब बढ़कर 73.94 करोड़ रुपये हो चुका है। ये फिल्म पूरे देश में मजबूती से सिनेमाघरों पर टिकी हुई है। उम्मीद है कि दूसरे शनिवार और रविवार भी फिल्म अपने खाते में अच्छी रकम जोड़ने में सफल रहेगी। यहां देखें आंकड़े

#GangubaiKathiawadi commences Week 2 on a strong note, despite facing stiff competition from #TheBatman in #Mumbai and #Delhi… Biz expected to grow on [second] Sat and Sun… [Week 2] Fri 5.01 cr. Total: ₹ 73.94 cr. #India biz. pic.twitter.com/soP8DvMKnZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 5, 2022