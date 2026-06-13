Governor Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर आते ही Manoj Bajpayee ने उड़ाया गर्दा, पहले ही दिन छापे इतने करोड़

Governor Box Office Day 1: मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गवर्नर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर आते ही इस फिल्म ने नोट छापनी शुरू कर दी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

Governor Box Office Day 1

Governor Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस के लिए ये हफ्ता बेहद खास है. इस हफ्ते गवर्नर, मैं वापस आऊंगा, भारत भाग्य विधाता जैसी फिल्मों मे बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. इन फिल्मों के आने से पहले पेड्डी जैसी फिल्में पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. ऐसे में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की एंट्री ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. बीते दिन से ही फाइनेंशियल थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर' (Governor) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. यहां अगर बात की जाए कमाई की तो पहले ही दिन इस फिल्म ने 90 लाख रुपए की कमाई कर डाली है. बीते दिन फिल्म के करीब 1,427 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1.08 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'गवर्नर' का नेट कलेक्श 90 लाख रुपए आंका जा रहा है.

फिल्म 'गवर्नर' के मेकर्स ने दिया फैंस को तोहफा

मेकर्स जानते हैं कि कैसे लोगों को मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' की तरफ खींचना है. यही वजह है जो फिल्म 'गवर्नर' के फैंस के लिए मेकर्स ने एक शानदार तोहफा दिया है. खबरों की मानें तो अब फिल्म 'गवर्नर' को केवल 90 रुपए में देखा जा सकता है. अगर आप BookMyShow पर फिल्म 'गवर्नर' का टिकट बुक करते हैं तो आपको ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने होंगे. BookMyShow पर पर GOVERNOR90 कोड का इस्तेमाल करके आप 90 रुपए में फिल्म 'गवर्नर' का टिकट ले सकते हैं.

फिल्म 'गवर्नर' को लेकर क्या बोल रहे हैं लोग

सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म 'गवर्नर' के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी ने शानदार काम किया है. अदा शर्मा ने भी अपनी अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया है. वहीं फिल्म की कहानी की भी खूब तारीफ हो रही है. फैंस का कहना है कि सेकेंड हाफ के बाद फिल्म 'गवर्नर' की कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है. हालांकि फिल्म की बारीकियों पर मेकर्स ने अच्छे से काम किया है. फिल्म 'गवर्नर' में दिखाया गया है कि कैसे RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन ने आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को बचाने की मुहिम छेड़ी थी. डायरेक्टर चिन्मय डी. मांडलेकर ने इस फिल्म की बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया है. यही वजह है कि लोगों को फिल्म 'गवर्नर' की कहानी थोड़ी हटकर नजर आ रही है. लोग लगातार फिल्म 'गवर्नर' को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…