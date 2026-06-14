Governor Box Office Day 2: वीकेंड आते ही 'गवर्नर' की कमाई में आया उछाल, बॉक्स ऑफिस पर कायम की बादशाहत

Governor Box Office Day 2: मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गवर्नर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बॉक्स ऑफिस शनिवार के दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला. चलिए जानते हैं कि फिल्म ने 2 दिनों में क्या कारनामा करके दिखाया है.

Governor Box Office Day 2

Governor Box Office Day 2: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर' (Governor) रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि वीकेंड फिल्म 'गवर्नर' के लिए खास साबित हो रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमाल कर रही है. बात की जाए अगर फिल्म 'गवर्नर' के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 1.15 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. इसी के साथ फिल्म का ग्रॉस 2.46 करोड़ रुपए हो गया है. बीते दिन फिल्म 'गवर्नर' के 1,431 शोज दिखाए गए हैं. 2 ही दिनों में फिल्म 'गवर्नर' का नेट कलेक्शन 2.05 करोड़ रुपए हो चुका है. sacnilk की मानें तो दूसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 15 से बढ़कर 17 प्रतिशत हो चुकी है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'गवर्नर' के लिए वीकेंड खास साबित हो रहा है. लोग लगातार फिल्म 'गवर्नर' को देखने के लिए सिनेमाघर जा रहे हैं. वैसे भी फिल्म 'गवर्नर' इस समय हॉन्टेड 3डी, पेड्डी, मैं वापस आऊंगा और भाग भाग्य विधाता जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. बावजूद इसके, फिल्म 'गवर्नर' की कमाई बढ़ रही है.

फिल्म 'गवर्नर' के मेकर्स ने दिया जता को सरप्राइज

बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' को हिट बनाने के लिए मेकर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं. हमने बताया था कि फिल्म 'गवर्नर' को केवल 90 रुपए में देखा जा सकता है. BookMyShow पर फिल्म 'गवर्नर' का टिकट केवल 90 रुपए में बुक हो सकता है. GOVERNOR90 कोड का इस्तेमाल करके आप 90 रुपए में फिल्म 'गवर्नर' का टिकट ले सकते हैं. BookMyShow पर अब ये स्कीम वायरल हो रही है. इतना ही नहीं, अब तो फिल्म 'गवर्नर' के एक टिकट के साथ दूसरा टिकट फ्री दिया जा रहा है.

कैसी है फिल्म 'गवर्नर'?

फिल्म 'गवर्नर' के बारे में सोशल मीडिया पर लोग लगातार बात कर रहे हैं. फिल्म में मनोज बाजपेयी के काम को काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'गवर्नर' RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एस. वेंकटरमणन ने आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को बचाने की मुहिम छेड़ी थी. फिल्म 'गवर्नर' में मनोज वाजपेयी एस. वेंकटरमणन के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में बेहतरीन अदाकारी करके मनोज वाजपेयी ने सबका दिल जीत लिया है. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर मनोज वाजपेयी खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…