Governor Box Office Day 4: पेड्डी को पटखनी देने निकली 'गवर्नर', सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर हुआ ये हाल

Governor Box Office Day 4: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कदम जमाने की कोशिश कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने समवार के दिन कितनी कमाई कर डाली है.

Governor Box Office Day 4

Governor Box Office Day 4: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म 'गवर्नर' (Governor) को रिलीज हुए 4 दिन का समय हो चुका है. चार दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. लोग लगातार मनोज बाजपेयी को अपना प्यार दे रहे हैं. वीकेंड फिल्म 'गवर्नर' के लिए खास साबित रहा. हालांकि वीक डेज आते ही फिल्म 'गवर्नर' को किसी की नजर लग गई है. अचानक ही फिल्म 'गवर्नर' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. sacnilk की मानें तो देशभर में केवल 50 लाख रुपए की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म के 1,350 शोज दिखाए जा रहे हैं. फिल्म का इंडियन ग्रॉस 4.73 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म 'गवर्नर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3.95 करोड़ रुपए हो चुका है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'गवर्नर' हॉन्टेड 3डी, पेड्डी, मैं वापस आऊंगा और भाग भाग्य विधाता जैसी फिल्मों की हालत खराब करने में जुटी हुई है. इतनी सारी फिल्मों के बीच में रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'गवर्नर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है.

फिल्म 'गवर्नर' को अब देखना हुआ आसान

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' को देखना अब और भी आसान हो चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि BookMyShow पर फिल्म 'गवर्नर' का टिकट केवल 90 रुपए में बुक किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपको एक से ज्यादा टिकट बुक करनी हो तो एक के साथ एक टिकट फ्री मिलेगा. GOVERNOR90 कोड का इस्तेमाल करके आप 90 रुपए में फिल्म 'गवर्नर' का टिकट खरीद करते हैं. ऐसा करके मेकर्स ने फिल्म 'गवर्नर' की जेब ज्यादा ढ़ीली होने से बचा लिया है.

फिल्म 'गवर्नर' के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग?

फिल्म 'गवर्नर' RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन की बायोपिक है. फिल्म में बताया गया है कि कैसे एस. वेंकटरमणन ने आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को बचाने के लिए धरती और आसमान एक कर दिया है. फिल्म में मनोज वाजपेयी एस. वेंकटरमणन के किरदार में नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'गवर्नर' के बारे में लगातार बात कर रहे हैं. फिल्म में मनोज वाजपेयी ने RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन बनकर सबका दिल जीत लिया है. लोगों का कहना है कि मनोज बाजपेयी ने बड़ी बारीकी से एस. वेंकटरमणन के किरदार को निभाया है. यही वजह है जो कहानी में कमी होने के बाद भी फिल्म 'गवर्नर' में मनोज बाजपेयी से लोगों की नजर नहीं हट रही है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…