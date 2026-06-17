Governor Box Office Day 5: मंगलवार के दिन Manoj Bajpayee ने छापे इतने करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल...

Governor Box Office Day 5: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' (Governor) रिलीज हुई है. वीकेंड पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. सोमवार आते ही फिल्म 'गवर्नर' की हालत थोड़ी पतली होने लगी है. यही वजह है कि मंगलवार आते-आते फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. अगर बात की जाए फिल्म 'गवर्नर' की अब तक की कमाई की तो रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने 46 लाख रुपए की कमाई की है. sacnilk की मानें तो पांचवें दिन फिल्म के केवल 1,183 शोज इंडिया में देखने को मिले थे. इसी के साथ फिल्म 'गवर्नर' का ग्रॉस कलेक्शन 5.26 करोड़ रुपए हो चुका है. इसी के साथ फिल्म गवर्नर का नेट कलेक्शन 4.41 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. पांचवें दिन फिल्म 'गवर्नर' केवल 15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.
कहना गलत नहीं होगा कि वीक डेज फिल्म 'गवर्नर' के लिए थोड़े भारी साबित हो रहे हैं. वैसे भी फिल्म 'गवर्नर' इस समय हॉन्टेड 3डी, मैं वापस आऊंगा और भाग भाग्य विधाता को कड़ी टक्कर दे रही है. वहीं राम चरण की फिल्म पेड्डी भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'गवर्नर' को पचाड़ने में लगी हुई है. पेड्डी ने साउथ इंडियन फिल्म होकर भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़त हासिल कर रखी है. यही वजह है जो मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' को आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है.
फिल्म 'गवर्नर' को अब आप केवल 90 रुपए में भी देख सकते हैं. 90 के दशक के सिनेमा का मजा लेने के लिए मेकर्स ने नई स्कीम निकाली है. अगर आप BookMyShow पर फिल्म 'गवर्नर' का टिकट बुक करते समय GOVERNOR90 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टिकट केवल 90 रुपए में ही मिल जाएगा. इसके अलावा मेकर्स ने एक और स्कीम चालू कर रखी है, जिसके मुताबित BookMyShow पर फिल्म 'गवर्नर' के एक टिकट के साथ दूसरा फ्री होगा. कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स ने लोगों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी की है. आपको बता दें कि फिल्म 'गवर्नर' RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन का किरदार निभाया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आर्थिक तंगी के दौरान एस. वेंकटरमणन ने अपनी टीम के साथ मिलकर देश को बचाने की मुहिम छेड़ी थी. फिल्म में लोगों को मनोज वाजपेयी का एस. वेंकटरमणन वाला अंदाज काफी पसंद आ रहा है यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'गवर्नर' की खूब तरीफ हो रही है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…