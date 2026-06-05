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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: 'पेड्डी' के तूफान के बीच रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म, कितना रहा ओपनिंग डे कलेक्शन?

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: राम चरण की 'पेड्डी' के तूफान के बीच वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' भी रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं ओपनिंग डे पर मूवी ने कितना कलेक्शन किया.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 5, 2026 9:28 PM IST
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'है जवानी तो इश्क होना है' ओपनिंग डे कलेक्शन

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड में 'किंग ऑफ कॉमेडी' के नाम से जानें जाने वाले मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन (David Dhawan) के डायरेक्शन में बनीं वरुण धवन (Varun Dhawan), मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. मूवी को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. जहां मूवी में डेविड धवन स्टाइल वाली कॉमेडी दर्शकों को गुदगुदा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स इसे काफी पुराना और कमजोर बता रहे हैं. वरुण धवन की फिल्म के रिव्यू के बीच इसके पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं ओपनिंग डे पर 'है जवानी तो इश्क होना है' ने कितने का कलेक्शन (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 1) किया.

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दरअसल, वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है' का बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार राम चरण की मेगा बजट फिल्म 'पेड्डी' के साथ क्लैश देखने को मिल रहा है. 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'पेड्डी' जहां बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है, वहीं इसके तूफान के बीच 'है जवानी तो इश्क होना है' का रिलीज होना वाकई बेहद रिस्की है और इसका असर मूवी के ओपनिंग डे कलेक्शन पर साफ देखने को मिल रहा है.

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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

एक तरफ जहां राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर ही 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है वहीं वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 करोड़ रुपए तक ही कमा पाई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण धवन की कॉमेडी मूवी ने पहले दिन 5.36 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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Day 1- 5.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 5.36 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 6.32 करोड़ रुपए

क्या है 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी?

वहीं अगर बात करें वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी तो इसमें एक मैरिड कपल जस और बानी की कहानी दिखाई गई है. जिनके बीच एक समय के बाद करियर और परिवार शुरू करने को लेकर दरार आ जाती है. वहीं जैसे-जैसे दोनों अलग रास्ते पर चलते हैं, वैसे-वैसे जस की जिंदगी में नए-नए ट्विस्ट आते हैं और इसी बीच एक नया रोमांस आ जाता है. फिल्म में प्यार, जिम्मेदारी और रिश्तों की उलझनों के बीच कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट मिक्चर है. बता दें कि, इस मूवी को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए की मोटी रकम लगी है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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