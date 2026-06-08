google-preferred
  • Home
  • Box Office
  • रविवार को वरुण धवन की फिल्म Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai का चला जादू या पड़ी ठंडी? जानें तीसरे दिन क...

रविवार को वरुण धवन की फिल्म Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai का चला जादू या पड़ी ठंडी? जानें तीसरे दिन का कलेक्शन

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai को सिनेमाघरों रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इसे दर्शकों का ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच इसके तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं पहले संडे दर्शकों पर फिल्म का जादू चला या नहीं?

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: June 8, 2026 7:06 AM IST
bollywoodlife.com top news

'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे टेस्ट में कैसा रहा हाल?

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 3: वरुण धवन (Varun Dhawan), पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. रिलीज के पहले दो दिनों में इस मूवी ने बॉक्स बॉक्स पर ठीक-ठाक कमाई थी, लेकिन असली परीक्षा तो संडे के महामुकाबले में होनी थी, जिसपर फैंस से लेकर मेकर्स तक की नजर टिकी हुई थी कि क्या वरुण की फिल्म को वीकेंड पर दर्शकों का प्यार मिलेगा या लोग इस रोम-कॉम से दूरी बना लेंगे. हालांकि, अब इसके तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि, पहले रविवार को 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona) ने कितने रुपए का कारोबार किया.

bollywoodlife.com top news
Also Read

कभी महीने भर काम करने के बाद मिलते थे 35 रुपये, अब 80 करोड़ की नेटवर्थ का मालिक है ये एक्टर

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai बॉक्स ऑफिस डे 3

वरुण धवन स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने 8 मई 2026 को अपने 3 दिन पूरे कर रहें शुरुआती 2 दिनों में फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की वहीं अब इसके संडे कलेक्शन के सामने (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 3) आ गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण धवन की फिल्म ने तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए की कमाई की है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Vikram Bhatt ने जेल में बिताए 70 दिन, फिल्ममेकर से कैदी करते थे ये डिमांड

Day 1- 7.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 7.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 9.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

bollywoodlife.com top news
Also Read

Akshay Kumar अपनी हर गर्लफ्रेंड से करते थे ये वादा, Shilpa Shetty ने एक्टर संग ब्रेकअप के बाद किया था बड़ा खुलासा

भारत में कुल कलेक्शन- 24.00 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 28.80 करोड़ रुपए
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 37.30 करोड़ रुपए

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai का बजट

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Budget) मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी है और इसका बजट 80 से 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं मूवी ने 3 दिनों में 37.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'बंदर' 'पेड्डी' 'है जवानी तो इश्क होना है' कौन है आगे?

आपको बता दें कि, वरुण धवन की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बॉबी देओल की 'बंदर' और राम चरण की 'पेड्डी' से हो रहा है. तीनों ही फिल्मों का कलेक्शन करोड़ों में है. हालांकि, इन तीनों मूवीज में राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर 'पेड्डी' (Peddi) का बज ज्यादा है और ये जमकर बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Peddi Box Office Collection Day 4: फर्स्ट वीकेंड पर 150 करोड़ी हुई 'पेड्डी', फिल्म ने संडे को किया जबरदस्त कलेक्शन