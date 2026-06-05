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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 1 Prediction: पहले दिन इतने नोट बटोर ले जाएगी वरुण धवन की फिल्म, 10 बजे तक कमाए इतने नोट

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 1 Prediction: मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, वरुण धवन की फिल्म है 'जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हो चुकी है. चलिए जानते हैं कि सुबह 10 बजे तक इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 5, 2026 10:46 AM IST
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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 1 Prediction

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 1 Prediction: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हो चुकी है. फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की जोड़ी नजर आ रही है. इन तीनों की तिकड़ी ने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है जो पहले ही दिन इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है. ये वही फिल्म है जिसके गाने चुनरी चुनरी के लिए वरुण धवन ट्रोल हो रहे हैं, अगर बात की जाए फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की कमाई की तो सुबह 10 बजे तक फिल्म ने 41 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के 1,885 शोज दिखाए जा रहे हैं. फिल्म का ओपनिंग डे का ग्रॉस कलेक्शन 48 लाख रुपए हो चुका है. वहीं नेट कलेक्शन 41 लाख रुपए बताया जा रहा है. यहां एक बात समझनी जरूरी है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं. असली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन समझने के लिए आपको रात तक का इंतजार करना होगा.

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कितनी होगी Varun Dhawan की फिल्म की कमाई?

आंकड़े इस बात का सबूत है कि वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने अच्छी शुरुआत की है. माना जा रहा है कि पहले ही दिन 'है जवानी तो इश्क होना है' 6-9 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डालेगी, जो कि अपने आम में एक बड़ी बात है. बीते कुछ समय से 'है जवानी तो इश्क होना है' की टीम ट्रोल हो रही है. इसकी वजह से सलमान खान का गाना चुनरी-चुनरी का रीमेक, जिसे इस फिल्म में जगह दी गई है. इस गाने की वजह से लोग 'है जवानी तो इश्क होना है' को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छाई 'है जवानी तो इश्क होना है'

हालांकि सोशल मीडिया पर 'है जवानी तो इश्क होना है' की खूब तारीफ हो रही है. फैंस का कहना है कि 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े ने जमकर कॉमेडी की है. आपको बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' में लव ट्रायंगल देखने को मिलने वाला है. माना जा रहा है कि फिल्म ने वरुण धवन ने अपनी कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया है. यही वजह है कि लोग 'है जवानी तो इश्क होना है' को देखने सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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