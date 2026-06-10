Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: पांचवे दिन बॉक्स ऑफिस पर हुई वरुण धवन की चांदी, छप्परफाड़ हुई कमाई

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 5: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है 'जवानी तो इश्क होना है' ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 5

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: राम चरण भी जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म पेड्डी इस समय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म पेड्डी (Peddi) लगातार फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को कड़ी टक्कर दे रही है. यही वजह है जो इन दोनों फिल्मों पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं. ऐसे में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के अब तक के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने रिलीज के पांचवे दिन भी अपना जलवा कायम रखा है. बीते दिन फिल्म के 7,565 शोज दिखाए गए थे. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पांचवें दिन 3.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. चौथे दिन भी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 3.50 कमाए थे. इसी के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का टोटल ग्रॉस 36.92 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का नेट कलेक्शन 31.00 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर चला वरुण धवन का जादू

वरुण धवन (Varun Dhawan), मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन केवल एक करोड़ रहा है. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 10.50 करोड़ रुपए हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसी के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 47.42 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि वीक डेज में भी वरुण धवन का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की ऑक्यूपेंसी 18 प्रतिशत दर्ज की गई है.

डेविड धवन की आखिरी फिल्म है 'है जवानी तो इश्क होना है'

जब से फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हुई है, तब से ही फैंस के बीच बवाल मचा हुआ है. लोग लगातार फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की तुलना साजन चले ससुराल से कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 90 के दशक के रोमांस को ताजा कर दिया है. यही वजह है कि फैंस को फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पसंद आ रही है. हालांकि फैंस को इस बात का अफसोस भी है कि ये फिल्म डेविड धवन के करियर की आखिरी फिल्म है. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रिलीज होते ही डेविड धवन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…