Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: पेद्दी ने चटाई वरुण धवन को धूल, बॉक्स ऑफिस पर लगी दुर्गती

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 7: पूजा हेगड़े, वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की फिल्म है 'जवानी तो इश्क होना है' की कमाई का 7 दिनों में ही बुरा हाल हो चुका है. चलिए जानते हैं कि बीते दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या गदर मचाया है.

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 7

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 7: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म पेड्डी (Peddi) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये फिल्म रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है. हाल ये है कि वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को भी पेड्डी टक्कर दे रही है. फिल्म पेड्डी के आगे फैंस फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को भाव नहीं दे रहे हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की अब तक की कमाई की तो फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन 2.60 करोड़ रुपए की कमाई की है. बीते दिन फिल्म के करीब 7,469 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का टोटल ग्रॉस 43.75 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं नेट कलेक्शन 36.85 करोड़ रुपए हो गया है. ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने बीते दिन 60 लाख रुपए कमाए हैं. इसके अलावा फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस 11.85 करोड़ रुपए का बिजनस कर लिया है.

इन शहरों में फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने मचाया बवाल

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 55.60 आंका जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि वरुण धवन (Varun Dhawan), मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की कमाई धीरे-धीरे गिरने लगी है. सातवें दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी केवल 10 प्रतिशत दर्ज की गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर रीजन में पसंद किया जा रहा है. साउथ में फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का क्रेज सबसे कम देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अहमदाबाद और मुंबई के लोग भी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं.

क्या होगा फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का हाल

धीरे-धीरे फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने अपना दूसरा हफ्ता भी पार कर लिया है. शुक्रवार को फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं वीकेंड पर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फायदा जरूर होने वाला है. वीकेंड के मौके पर लोग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को देखने सिनेमाघरों की तरफ जरुर रुख करेंगे. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का इस वीकेंड पर क्या हाल होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…