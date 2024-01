Hanuman Hindi Box Office Collection Day 2: तेलुगु फिल्म स्टार तेजा सज्जा की मूवी हनु-मैन को रिलीज हुए 2 दिन बीत चुके हैं। इन दो दिनों में मूवी ने शानदार रकम हासिल की है। तेलुगु फिल्म स्टार तेजा सज्जा की इस फिल्म को बिना किसी खास प्रमोशन और नामी सितारों के बाद भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। फिल्म स्टार तेजा सज्जा की इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी सिनेदर्शकों को भी दीवाना बना दिया। यही वजह है कि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमाईघरों में भी जबरदस्त ओपनिंग ली है। दूसरे दिन फिल्म 'हनु-मैन' के कारोबार में 88.37 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। Also Read - Merry Christmas-Hanuman Early Estimates Day 2: 'हनु-मैन' के सामने फुस्स हुई 'मैरी क्रिसमस', दूसरे दिन की इतनी कमाई

जिसके बाद अब एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में तेजा सज्जा की फिल्म 'हनु-मैन' को लेकर भारी क्रेज बनने लगा है। ये मूवी साथ रिलीज हुई कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म 'मैरी क्रिसमस' पर भी भारी पड़ गई। फिल्म स्टार तेजा सज्जा की 'हनु-मैन' ने पहले दिन हिंदी सिनेमाघरों से 2.15 करोड़ रुपये कमाए थे। जिसके बाद मूवी ने दूसरे दिन भारी उछाल हासिल किया। फिल्म ने दूसरे दिन 4.05 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म 6.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अब हर किसी की नजर फिल्म की कमाई के तीसरे दिन यानी रविवार के आंकड़ों पर टिक गई है। उम्मीद है कि पहले वीकेंड पर ये मूवी हिंदी बॉक्स ऑफिस से आसानी से 10 करोड़ कमा डालेगी। Also Read - Merry Christmas Vs Hanuman Early Estimates: 'हनु-मैन' के आगे धूल फांक गई 'मैरी क्रिसमस',चौंका देंगे आंकड़े

#HanuMan gathers speed [+88.37%] on Day 2 [Sat], with mass pockets driving its biz… The glowing word of mouth should ensure a higher Day 3 [Sun], in fact it will comfortably go past ₹ 10 cr *opening weekend*, which is an excellent result… Fri 2.15 cr, Sat 4.05 cr. Total: ₹… pic.twitter.com/8oY8fCqPwe

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 14, 2024