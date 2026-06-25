Haunted 3D Day 13 Collection: कमाई ने मचाया गदर! 'हंटेड 3D' ने हफ्ते भर में वसूला बजट, 13 दिनों में बनाए ये 4 रिकॉर्ड

Haunted 3D Box Office Collection Day 13: मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे की हॉरर फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है, वहीं इस मूवी को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं और इसने अब तक 14 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

13 दिन तक 'हॉन्टेड 3डी' ने कितनी कमाई की?

Haunted 3D Box Office Collection Day 13: एक खौफनाक हवेली, रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस और थिएटर्स में दर्शकों की चीखें... 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में एक ऐसी ही फिल्म ने दस्तक दी जिसने हर किसी की रूह कंपा दी. विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) साल 2011 में भारतीय सिनेमा की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D हॉरर फिल्म 'Haunted 3D' लेकर आए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि डर का ये बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धूल चटा देगा. क्योंकि, आमतौर पर हॉरर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर एक सीमित ऑडियंस मिलती है, लेकिन 'हंटेड 3D' ने इस मिथक को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि कलेक्शन के मामले में गदर मचा दिया है. फिल्म ने अपनी रिलीज के महज एक हफ्ते के अंदर न सिर्फ अपना बजट वसूल कर मेकर्स की जेब हरी कर दी, बल्कि शुरुआती 13 दिनों के भीतर ही 4 ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं जिसने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को हैरान कर दिया है.

मिमोह चक्रवर्ती (Mimoh Chakraborty) और चेतना पांडे (Chetna Pande) स्टारर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' (Haunted 3D) 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही कंगना रनौत, मनोज बाजपेयी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी. दरअसल, 12 जून को सिर्फ 'हॉन्टेड 3D' ही रिलीज नहीं हुई थी बल्कि इस दिन, 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' भी रिलीज हुई थी, जो मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म के कमाई के आगे पानी भरती नजर आईं. आइए जानते हैं 'हॉन्टेड 3D' ने 13 दिनों में कितनी कमाई (Haunted 3D Box Office Collection Day 13) कर ली और कौन-कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

'हॉन्टेड 3D' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'हॉन्टेड' फ्रेंचाइजी की फिल्म 'हॉन्टेड 3D' बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन 0.23 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

Week 1- 15.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 0.59 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 0.59 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 0.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 0.31 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 0.27 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 13- 0.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 18.16 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 21.29 करोड़ रुपए

'हॉन्टेड 3D' की कमाई भले ही अब लाखों में सिमट गई हो, लेकिन फिल्म ने रिलीज के हफ्तेभर में अपना बजट निकाल लिया था और इसने अपने नाम 4 रिकॉर्ड्स भी कर लिए हैं.

'हॉन्टेड 3D' के रिकॉर्ड्स