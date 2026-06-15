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Haunted 3D Day 3 Collection: हॉन्टेड 3D ने कंगना और दिलजीत की फिल्मों को चटाई धूल, 3 दिनों में कर डाली इतनी कमाई

Haunted 3D Box Office Collection: खराब रिव्यूज के बावजूद मिमोह चक्रवर्ती की 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. कंगना और दिलजीत जैसे स्टार्स को ये मूवी धूल चटा रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 15, 2026 7:01 AM IST
Haunted 3D Day 3 Collection: हॉन्टेड 3D ने कंगना और दिलजीत की फिल्मों को चटाई धूल, 3 दिनों में कर डाली इतनी कमाई

'हॉन्टेड 3D' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Haunted 3D: Echoes of the Past Box Office Collection Day 3: 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में एक-दो नहीं बल्कि चार-चार फिल्में 'मैं वापस आऊंगा'(Main Vaapas Aaunga), 'हॉन्टेड 3D'(Haunted 3D), 'भारत भाग्य विधाता (Bharat Bhhagya Viddhaata)' और 'गवर्नर (Governor)' रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जैसे बड़े-बड़े स्टार्स की चमक मिमोह चक्रवर्ती के आगे पीकी पड़ गई. किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि, बिना किसी भारी-भरकम बजट और प्रमोशन के थिएटर्स में दस्तक देने वाली ये मूवी पहले ही वीकेंड पर कंगना और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स की बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा देगी. 'हॉन्टेड 3D' को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा का कलेक्शन (Haunted 3D Box Office Collection) कर सबको चौंका दिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 3 दिन में कितने का कलेक्शन कर लिया है.

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खराब रिव्यू के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कर रही राज

आपको जानकर हैरानी होगी की विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी मिमोह चक्रवर्ती स्टारर 'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' को क्रिटिक्स और यूजर का कुछ खास रिव्यू नहीं मिला बावजदू इसके ये 12 जून की रिलीज हुई बाकी की फिल्मों को छठी का दूध याद दिला रही है. आइए जानते हैं 3 दिनों में इसने कुल कितनी कमाई (Haunted 3D Box Office Collection Day 3) कर ली है और इसका बजट कितना है.

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Haunted 3D का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' (Haunted 3D Box Office Collection) ने ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की थी और वीकेंड पर भी इसने उम्मीद से बढ़कर ही कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'हॉन्टेड 3डी' ने पहले संडे यानी रिलीज के तीसरे दिन 3.60 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है.

Day 1- 2.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 3.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 9.35 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 11.03 करोड़ रुपए

कितना है Haunted 3D का बजट?

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनीं मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे स्टारर 'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' में श्रुति प्रकाश, गौरव बाजपेयी और प्रणीत भट्ट भी अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. इस मूवी का बजट लगभग 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इसने महज तीन दिन में ही 11.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और अगर ये इसी रफ्तार से कमाई करती रही तो सिर्फ 4 दिनों में ही अपना पूरा बजट निकाल लेगी.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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