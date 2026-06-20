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Haunted 3D Box Office Collection Day 8: थिएटर्स में दर्शकों को डराने में कामयाब रहे विक्रम भट्ट, 8 दिनों में निकाल डाल बजट

Haunted 3D Box Office Collection: विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही हैं. वहीं इसने 8 दिनों में अपना बजट वसूल लिया है. आइए जानते हैं मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 20, 2026 8:14 AM IST
Haunted 3D Box Office Collection Day 8: थिएटर्स में दर्शकों को डराने में कामयाब रहे विक्रम भट्ट, 8 दिनों में निकाल डाल बजट

'हॉन्टेड 3डी' ने 8 दिनों में निकाला अपना बजट

Haunted 3D Box Office Collection Day 8: विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) और हॉरर फिल्मों (Horror movies) का एक ऐसा पुराना कनेक्शन है, जो बॉक्स ऑफिस पर अक्सर जादू बिखेरता ही है. इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा सिनेमाघरों में महाअक्षय उर्फ (मिमोह चक्रवर्ती) (Mimoh Chakraborty) और चेतना पांडे (Chetna Pande) स्टारर 'हॉन्टेड 3डी' 'Haunted 3D: Echoes Of The Past' के रिलीज के बाद देखने को मिल रहा है. फिल्म ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले खराब रिव्यू के बावजूद इसने रिलीज के मजह 8 दिनों में अपना पूरा बजट निकाल लिया है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है. अपनी रूह कपा देने वाली कहानी और शानदार 3D इफेक्ट्स के दम पर यह हॉरर ड्रामा न सिर्फ थिएटर्स में दर्शकों को डराने में कामयाब रहा. आइए जानते हैं कि अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन (Haunted 3D Box Office Collection) कर लिया है.

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इन 3 फिल्मों 'हॉन्टेड 3D' ने चटाई धूल

गौरतलब है कि, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में एक दो नहीं बल्कि 4 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिसमें कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर', दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना की 'मैं वापस आऊंगा' और 'हॉन्टेड' फ्रेंचाइजी की नई फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोस ऑफ द पास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. हालांकि, बाकी फिल्में जहां ओपनिंग डे से लेकर 8वें दिन तक लाखों की कमाई में ही सिमटी रही वहीं, 'हॉन्टेड 3D' ने शानदार कमाई करते हुए 8वें दिन तक अपना पूरा बजट तक निकाल डाला है. आइए जानते हैं मिमोह चक्रवर्ती स्टारर इस मूवी ने 8वें दिन कितने का कारोबार (Haunted 3D Box Office Collection Day 8) किया.

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'हॉन्टेड 3D' ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

'हॉन्टेड 3D' (Haunted 3D) ने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है, वहीं अब इसके 8वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. हालांकि, इसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म ने 8वें दिन 0.50 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Week 1- 15.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 8- 0.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 16.40 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 19.24 करोड़ रुपए

कितना है Haunted 3D का बजट?

डायरेक्टर विक्रम भट्ट और मनीष पी. चव्हाण के डायरेक्शन में बनी 'हॉन्टेड 3डी' फ्रेंचाइजी की फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' का बजट (Haunted 3D Budget) 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसमें मिमोह चक्रवर्ती (महाअक्षय) और चेतना पांडे लीड रोल में नजर आ रहे हैं. कम बजट वाली ये मूवी सिंगल स्क्रीन पर रिलीज हुई है और शानदार कमाई कर रही है. जिसक सबूत महज 8 दिनों में इसका अपना बजट का निकालना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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