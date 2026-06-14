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Haunted 3D Day 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'Haunted 3D' का राज, फिल्म ने दूसरे दिन भी तोड़े रिकॉर्ड, जानिए शनिवार का कलेक्शन

Haunted 3D Day 2 Collection: इस शुक्रवार बिना किसी शोर-शराबे के रिलीज हुई विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' ने बाॅक्स ऑफिस पर बाजी मार ली है. जानिए इस फिल्म के दो दिनों के कलेक्शन की पूरी रिपोर्ट

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By: Shreya Pandey | Published: June 14, 2026 6:15 AM IST
Haunted 3D Day 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'Haunted 3D' का राज, फिल्म ने दूसरे दिन भी तोड़े रिकॉर्ड, जानिए शनिवार का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 'Haunted 3D' का राज

सिनेमाघरों में अक्सर बड़े स्टार्स और भारी-भरकम प्रमोशन वाली फिल्में ही राज करती हैं, लेकिन इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर एक बिल्कुल उलटा और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला है. इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की बहुचर्चित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' और मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' जैसी हाई-हाइप फिल्मों ने दस्तक दी थी.

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सबको उम्मीद थी कि मुकाबला इन दोनों दिग्गजों के बीच होगा, लेकिन बाजी मार ले गई बिना किसी शोर-शराबे और तड़क-भड़क के रिलीज हुई एक खौफनाक फिल्म. हम बात कर रहे हैं 'हॉन्टेड 3डी-इकोज ऑफ द पास्ट' की, जिसने अपने डर के दम पर दर्शकों को थिएटर्स तक खींचा और कमाई के मामले में दोनों बड़ी फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

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दूसरे दिन भी शानदार कमाई

ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'हॉन्टेड 3डी-इकोज ऑफ द पास्ट' हॉरर फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के शुरुआती दो दिनों का कलेक्शन इस प्रकार है

पहले दिन: 2.50 करोड़
दूसरे दिन: 3.25 करोड़
कुल दो दिनों की कमाई: 5.75 करोड़

फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की थी और शनिवार को भी अपनी पकड़ मजबूत रखी. मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने भी अपने सोशल मीडिया (X) हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी खास विज्ञापनों के भी यह फिल्म इस हफ्ते की सबसे बड़ी विनर बनकर उभरी है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'हॉन्टेड 3डी-इकोज ऑफ द पास्ट' की सफलता के पीछे इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और एडवांस टेक्नोलॉजी है. फिल्म का निर्देशन हॉरर फिल्मों के उस्ताद विक्रम भट्ट और मनीष पी. चव्हाण ने मिलकर किया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शहर की भागदौड़ से दूर एक सुनसान और रहस्यमयी हवेली में रहने आता है. वहां कदम रखते ही उसके साथ कुछ बेहद डरावनी और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जो धीरे-धीरे एक भयंकर भूतिया साये का रूप ले लेती हैं.

इस फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे, मनवीर चौधरी और श्रुति प्रकाश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका शानदार विजुअल है, मेकर्स ने डराने के लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वीएफएक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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