Haunted 3D Day 5 Collection: बॉक्स ऑफिस पर ‘हॉन्टेड 3डी’ कर रही नोटों की बरसात, फिल्म ने मंगलवार को की इतनी कमाई

Haunted 3D Day 5 Collection: बॉक्स ऑफिस पर विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' का जलवा बरकरार है. रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को भी फिल्म ने शानदार पकड़ बनाए रखी है.

‘हॉन्टेड 3डी’ का जलवा

Haunted 3D Day 5 Collection: अगर आप इस वीकेंड सिनेमाघरों में कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला देखना चाहते हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है. विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट'. 12 जून को रिलीज हुई यह हॉरर फिल्म दर्शकों को डराने में पूरी तरह कामयाब रही है. थियेटर्स में इस वक्त कई फिल्में लगी हैं, लेकिन भूत-प्रेत और सस्पेंस के शौकीनों के लिए यह पहली पसंद बनी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए पूरे पांच दिन हो चुके हैं और इसके मंगलवार के कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

हर दिन बढ़ रहा है कमाई का ग्राफ

फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी सधे हुए अंदाज में हुई थी. पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला. लेकिन शनिवार आते-आते माउथ पब्लिसिटी का असर दिखा और फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये बटोर लिए. रविवार यानी तीसरे दिन को यह आंकड़ा और बढ़ा तथा फिल्म ने 3.60 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की.

अक्सर देखा जाता है कि वीकडेज शुरू होते ही सोमवार को फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन इस हॉरर थ्रिलर ने मंडे टेस्ट भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया और सोमवार को 2 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. अब बात करें पांचवें दिन यानी मंगलवार की, तो फिल्म ने 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म का अब तक का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12.64 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'हॉन्टेड 3डी' की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेहद पुरानी और सुनसान हवेली में रहने के लिए आता है. वहां कदम रखते ही उसके साथ अजीबोगरीब और रूह कंपा देने वाली घटनाएं घटने लगती हैं. धीरे-धीरे उसे अहसास होता है कि इन सब डरावनी ताकतों का कनेक्शन कहीं न कहीं उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ है. फिल्म में सिर्फ खौफ ही नहीं है, बल्कि इसके साथ एक खूबसूरत लव स्टोरी दर्शकों को बांधे रखती है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि मनवीर चौधरी और श्रुति प्रकाश ने भी खास किरदार निभाए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर बनी नंबर वन

इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर दो और हिंदी फिल्में 'भारत भाग्य विधाता' और 'मैं वापस आऊंगा' भी रिलीज हुई थीं. लेकिन कमाई की रेस में 'हॉन्टेड 3डी' इन दोनों से काफी आगे चल रही है. मंगलवार के आंकड़ों की बात करें तो जहां 'भारत भाग्य विधाता' ने महज लाखों की कमाई में सिमट गई, वहीं 'मैं वापस आऊंगा' ने 1.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इन दोनों के मुकाबले 'हॉन्टेड 3डी' मजबूती से डटी हुई है और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.