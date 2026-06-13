Haunted 3D Day 1 Collection: स्क्रीन्स पर दिखा विक्रम भट्ट का असली जादू, पहले ही दिन महाअक्षय चक्रवर्ती ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर!

Haunted 3D Box Office Collection: 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म 'हॉन्टेड: 3डी' रिलीज हो चुकी है. कम बज और खराब रिव्यूज के बावजूद इस मूवी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है उसे देखकर तो क्रिटिक्स भी हैरान रह जाएंगे.

'हॉन्टेड 3डी' ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर गाडे झंडे

Haunted 3D: Echoes of the Past Box Office Collection Day 1: जून के दूसरे हफ्ते यानी 12 तारीख को सिनेमाघरों में एक-दो नहीं बल्कि एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें से एक विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनीं महाअक्षय चक्रवर्ती (Mimoh Chakraborty) और चेतना पांडे (Chetna Pande) स्टारर हॉरर थ्रिलर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' (Haunted 3D: Echoes of the Past) यानी 'हॉन्टेड-3डी' (Haunted 3D) है. रिलीज से पहले इस मूवी को लेकर चर्चाएं काफी ठंडी थी और रिलीज के बाद क्रिटिक्स की तरफ से भी इसे निगेटिव रिव्यूज मिले, लेकिन सिनेमाघरों में आते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. 12 जून 2026 को रिलीज हुई बाकी 3 फिल्मों को पछाड़ते हुए महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे की इस मूवी ने पहले ही दिन गदर मचा दिया है. खराब रिव्यूज के बावजूद 'हॉन्टेड: 3डी' ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की है.

Haunted 3D के आगे दीवार बनकर खड़ी हुईं ये 3 फिल्में

12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई महाअक्षय चक्रवर्ती और चेतना पांडे की हॉरर थ्रिलर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' के सामने 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' जैसी बड़ी फिल्में दीवार बनकर खड़ी थी, बावजूद इसके 'हॉन्टेड: 3 डी' ने शानदार ओपनिंग की है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, पहले दिन 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' का कलेक्शन कितना रहा.

Haunted 3D बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे की मूवी 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' ने पहले दिन 2.50 करोड़ रुपए की कमाई से ओपनिंग की है. खराब रिव्यू और कम बज के बावजूद ढाई करोड़ रुपए की ओपनिंग करना वाकई काबिले तारीफ है.

Day 1- 2.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 2.50 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 2.95 करोड़ रुपए

'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' का बजट

विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) के डायरेक्शन में बनी 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' के बजट (Haunted 3D Budget) का मेकर्स ने ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो ये मूवी लगभग 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी है. इस हिसाब से 2.50 करोड़ करोड़ रुपए की ओपनिंग काफी बढ़िया मानी जा रही है. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…