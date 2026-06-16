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Haunted 3D Day 5 Collection: महज 4 दिनों में बजट रिकवरी के करीब पहुंची 'हॉन्टेड 3D', कमाई देख हिल गए बड़े-बड़े मेकर्स!

Haunted 3D Box Office Day 4: विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी मिमोह चक्रवर्ती स्टारर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' ने कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी की फिल्म को पछाड़ महज 4 दिनों में अपने बजट के करीब पहुंच गई है. आइए इसने अबतक कुल कितनी कमाई कर ली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 16, 2026 7:38 AM IST
Haunted 3D Day 5 Collection: महज 4 दिनों में बजट रिकवरी के करीब पहुंची 'हॉन्टेड 3D', कमाई देख हिल गए बड़े-बड़े मेकर्स!

बजट रिकवरी से चंद कदम दूर है 'हॉन्टेड 3D'

Haunted 3D Box Office Collection Day 4: विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंकाते हुए बाजी मार ली है. इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' और मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' जैसी कई हिंदी फिल्में लाइन में थीं, लेकिन इस हॉरर फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया.

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दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा Haunted 3D का क्रेज

फिल्म के रिलीज के बाद काफी लोगों को लगा था कि, साल 2011 में आई फिल्म 'हॉन्टेड' की तरह ही इसका ये सीक्वल भी पहले दिन की बंपर ओपनिंग के बाद सुस्त पड़ जाएगा. लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा... फिल्म की रफ्तार लगातार बढ़ती गई और इसने शानदार ओपनिंग के साथ वीकेंड पर भी जबरदस्त कमाई की और महज 4 दिनों में ही 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली. मालूम हो कि, यह आंकड़ा भट्ट कैंप की पिछली लो-टू-मिड बजट हॉरर फिल्मों जैसे '1921' (6.45 करोड़ रुपये) और '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' (5.42 करोड़ रुपये) से भी काफी ज्यादा है. 'हॉन्टेड 3D' के आंकड़ों से साफ है कि 15 साल के लंबे गैप के बाद भी दर्शकों में इस फ्रेंचाइजी को लेकर जबरदस्त क्रेज है.

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Haunted 3D का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' (Haunted 3D Box Office Collection) ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और वीकेंड पर भी इसने उम्मीद से बढ़कर ही कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'हॉन्टेड 3डी' पहले मंडे टेस्ट में खरी उतरी है. रिलीज के चौथे दिन और वीकडेज में फिल्म ने 2.20 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है.

Day 1- 2.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 3.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 2.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 11.55 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 13.60 करोड़ रुपए

PVR-Inox में क्यों नहीं रिलीज हुई Haunted 3D?

आपको बता दें कि, मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे स्टारर मूवी 'हॉन्टेड 3D' को कानूनी पचड़ों की वजह से इसे बड़े नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स जैसे, PVR-Inox में रिलीज ही नहीं किया गया. आमतौर पर बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्मों को मल्टीप्लेक्स का बहुत सहारा मिलता है, लेकिन 'इकोज ऑफ द पास्ट' ने अपनी पूरी कमाई छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन्स और बी/सी सेंटर्स से की है. इन थिएटर्स में फिल्म ने रविवार को 10.8% की बढ़त दिखाई, जो वाकई तारीफ के काबिल है। मनीष पी. चव्हाण के को-डायरेक्टिंग में बनी यह फिल्म सिर्फ 15 करोड़ रुपये के बजट पर तैयार हुई है और जिस रफ्तार से यह आगे बढ़ रही है इसे देखकर साफ है कि, फिल्म के लिए लागत निकालना बेहद आसान है.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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