Haunted 3D Box Office Day 6: बॉक्स ऑफिस पर मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म ने मचाया बवाल, बनी नोट छापने की मशीन

Haunted 3D Echoes of the Past Box Office Day 6: विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D' इस समय कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी जैसे सितारों को टक्कर दे रही है. चलिए जानते हैं कि 6 दिनों में इस फिल्म ने कितनी कमाई कर डाली है.

Haunted 3D Day 6 Collection: बॉक्स ऑफिस पर मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म ने मचाया बवाल

Haunted 3D Box Office Collection Day 6: विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ने बॉक्स ऑफिस प धमाल मचा रही है. आज से 6 दिन पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये हॉरर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप डालेगी. ये फिल्म कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' और मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' को कड़ी टक्कर दे रहा है. बॉक्स ऑफिस पर इतने सारे दिग्गज होने के बाद भी 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे निकल गई है. 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ने तो अब राम चरण की फिल्म पेड्डी की हालत खराब करना शुरू कर दिया है. अगर बात की जाए 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' की कमाई की तो रिलीज के छठे दिन इस फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. बीते दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 10 प्रतिशत दर्ज की गई है.

कितनी हुई फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' की कमाई?

बीते दिन फिल्म की 4,180 स्क्रीन्स पर फिल्म दिखाई गई है. इसी के साथ फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' का ग्रॉस कलेक्शन 17.31 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 14.75 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि छठे दिन 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' का थोड़ा कलेक्शन गिर गया है. मिड वीक का असर अब फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' पर भी देखने को मिल रहा है. हालांकि वीकेंड का इंतजार तो 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' के मेकर्स को भी होगा.

Day 1- 2.50 करोड़ रुपए

Day 2- 3.25 करोड़ रुपए

Day 3- 3.60 करोड़ रुपए

Day 4- 2.20 करोड़ रुपए

Day 5- 2.00 करोड़ रुपए

Day 6- 1.40 करोड़ रुपए

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