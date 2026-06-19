Haunted 3D Day 7 Collection: बॉक्स ऑफिस पर रातों रात मिमोह चक्रवर्ती की हालत हुई खराब, कमाई का हुआ ये हाल

Haunted 3D Echoes of the Past Box Office Day 7: मिमोह चक्रवर्ती (Mimoh Chakraborty) और विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D' (Haunted 3D Echoes of the Past) इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है. इस फिल्म ने पेड्डी, 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' जैसी फिल्मों की हालत खराब कर रखी है. इन सब फिल्मों के होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त नोट छाप रही है. हालांकि रिलीज के 7वें दिन अब फिल्म की कमाई गिरने लगी है. बीते दिन फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ने 1.15 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. बीते दिन फिल्म के 4,150 शोज दिखाए गए थे. फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' का ग्रॉस कलेक्शन 18.65 करोड़ रुपए आंका जा रहा है, इसी के साथ मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15.90 करोड़ रुपए हो गया है. कहा गलत नहीं होगा कि दूसरा हफ्ता शुरू होने से पहले ही फिल्म की कमाई गिरने लगी है. सात दिनों में फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' की ऑक्यूपेंसी केवल 9 प्रतिशत ही रह गई.
'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ने छठे दिन इस फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कहना गलत नहीं होगा कि लोगों के सिर से फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' का भूत उतरने लगा है. यही वजह है जो फिल्म के मेकर्स को भी वीकेंड का इंतजार होगा. अब तो 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' को केवल वीकेंड ही बचा सकता है.
Day 1- 2.50 करोड़ रुपए
Day 2- 3.25 करोड़ रुपए
Day 3- 3.60 करोड़ रुपए
Day 4- 2.20 करोड़ रुपए
Day 5- 2.00 करोड़ रुपए
Day 6- 1.40 करोड़ रुपए
Day 7- 1.15 करोड़ रुपए
फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' की कहानी एक डायरेक्टर के इर्दगिर्द बनाई गई है. ये डायरेक्टर अपनी फिल्म की रिलीज से पहले गायब हो जाता है. दिल टूटने की वजह से देव पहाड़ों में जाता है. यहां पर उसकी मुलाकात सुनहरी से होती है. सुनहरी से मिलते ही देव को प्यार हो जाता है. इस दौरान देव एक आत्मा से भी टकराता है जो कि सुनहरी के पीछे पड़ी है. अब देव कैसे इस आत्मा से सुनहरी को बचाता है, यही फिल्म की कहानी है. फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' में जल्द ही देव को ये भी पता चलता है कि सुनहरी भी एक इंसान नहीं है. ये ट्विस्ट और टर्न्स ही फिल्म 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' की कहानी को मजेदार बनाती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…