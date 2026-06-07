HJTIHH Box Office Collection Day 2: 'है जवानी तो…' का बॉक्स ऑफिस पर डबल धमाका, दो दिन में वरुण धवन ने की छप्परफाड़ कमाई

Hai Jawani To Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 2: वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' ने दो दिनों में शानदार कलेक्शन कर लिया है. दर्शकों को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आ रही है.

'है जवानी तो इश्क होना है' का डबल धमाका

Hai Jawani To Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 2: इस वीकेंड सिनेमाघरों में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर एक साथ तीन अलग-अलग जॉनर की फिल्में आमने-सामने हैं. इस रेस में जहां वरुण धवन की रोमांटिक-कॉमेडी 'है जवानी तो इश्क होना है' है, वहीं दूसरी तरफ बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर 'बंदर' और साउथ सुपरस्टार राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' चुनौती दे रही हैं. इस बड़े क्लैश के बावजूद, डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत पकड़ बना ली है और शानदार कमाई कर रही है.

वरुण धवन की फिल्म की कमाई

हालांकि 'है जवानी तो इश्क होना है' को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन इस फैमिली एंटरटेनर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म ने शुक्रवार को शानदार ओपनिंग करते हुए पहले ही दिन 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का दमदार बिजनेस किया था. वहीं, शनिवार यानी दूसरे दिन को भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 8.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म का दो दिनों का कुल नेट कलेक्शन 14.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन करीब 16 करोड़ रुपये हो चुका है. मेकर्स को उम्मीद है कि रविवार की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिलेगा और कमाई में बड़ा उछाल आएगा.

बॉबी की 'बंदर' की सुस्त शुरुआत

इस क्लैश में सबसे आगे राम चरण की 'पेड्डी' चल रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है. 'पेड्डी' ने शनिवार को लगभग 25.50 करोड़ रुपये का विशाल कलेक्शन किया, जिसके चलते फिल्म ने रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक नया रिकाॅर्ड बना लिया है. दूसरी तरफ, बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर' इस रेस में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है. वरुण धवन की फिल्म के मुकाबले 'बंदर' का बिजनेस बेहद सुस्त रहा और यह लाखों में ही सिमट कर रह गई.

'बंदर' ने अपने पहले दिन जहां महज 50 लाख रुपये की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन शनिवार को इसने 95 लाख रुपये बटोरे. कुल मिलाकर दो दिनों में बॉबी देओल की यह फिल्म सिर्फ 1.45 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई है, जो वरुण धवन की फिल्म के मुकाबले काफी कम है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.