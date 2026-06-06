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HJTIHH Vs Bandar Box Office: वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पहले दिन मारी बाजी, ओपनिंग डे पर बॉबी देओल को लगा तगड़ा झटका

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Vs Bandar Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज हुई वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पहले दिन औसत शुरुआत की है. वहीं, अनुराग कश्यप की कम बजट फिल्म 'बंदर' ओपनिंग डे पर ही पस्त नजर आई.

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By: Shreya Pandey | Published: June 6, 2026 7:14 AM IST
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कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Vs Bandar Box Office Day 1: सिनेमाघरों में इस शुक्रवार एक बड़ा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने को मिला. कॉमेडी फिल्मों के बेताज बादशाह डेविड धवन के निर्देशन में बनी 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की इस रोमांटिक-कॉमेडी को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. एक तरफ जहां दर्शक डेविड धवन के सिग्नेचर विंटेज कॉमेडी स्टाइल का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को थोड़ा पुराना और कमजोर बताया है.

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वरुण धवन की फिल्म का हाल

वरुण धवन की इस फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती साउथ के ग्लोबल स्टार राम चरण की मेगा-बजट फिल्म 'पेद्दी' थी, जो एक दिन पहले यानी 4 जून को ही रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है. 'पेद्दी' की सुनामी के बीच 'है जवानी तो इश्क होना है' को थिएटर्स में उतारना मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था, और इसका सीधा असर फिल्म की ओपनिंग पर भी दिखाई दिया है.

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जहां राम चरण की 'पेद्दी' ने अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 110 करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक कलेक्शन किया, वहीं वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट 'सैकनिल्क' के मुताबिक, 'है जवानी तो इश्क होना है' ने अपने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7.50 करोड़ का नेट बिजनेस किया है.

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बॉक्स ऑफिस पर 'बंदर' का बुरा हाल

इसी शुक्रवार को रिलीज हुई मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' का बॉक्स ऑफिस पर बेहद शर्मनाक आगाज हुआ है. खबरों के मुताबिक, ओपनिंग डे पर यह फिल्म रात तक केवल 50 लाख की कमाई ही कर सकी. हालांकि, मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड को वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इसके कलेक्शन में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.

गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म के मुख्य अभिनेता बॉबी देओल की पिछली रिलीज फिल्म 'हरि हर वीर मल्लु' ने पहले दिन 34.75 करोड़ की बंपर कमाई की थी, जिसके मुकाबले 'बंदर' की शुरुआत बेहद निराशाजनक है. अब सारा दारोमदार शनिवार और रविवार के कलेक्शन पर टिका है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या वरुण धवन की कॉमेडी वीकेंड पर लंबी छलांग लगा पाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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