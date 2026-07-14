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Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल? चौथे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: वीकेंड पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद, सोमवार को 'धमाल 4' के कलेक्शन में गिरावट तो आई, लेकिन यह अब भी करोड़ों में खेल रही है. जानिए अब तक इस फिल्म ने कितनी कमाई की?

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By: Shreya Pandey | Published: July 14, 2026 6:36 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल? चौथे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश

कैसा रहा 'धमाल 4' का हाल?

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि बड़ी फिल्मों के लिए मेकर्स महीनों पहले से प्रमोशन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं. लेकिन निर्देशक इंद्र कुमार की आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'धमाल 4' ने एक अलग ही रास्ता चुना. बिना किसी तड़क-भड़क वाले प्रमोशन और बिना किसी शोर-शराबे के, यह मल्टीस्टारर फिल्म 10 जुलाई को सीधे सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच पहुंच गई. लेकिन फिल्म की असली ताकत इसका कंटेंट और इसकी तगड़ी स्टारकास्ट है, जिसने बिना प्रमोशन के भी थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़ जुटा ली.

शानदार वीकेंड और ओपनिंग डे की कमाई

फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर यह साबित कर दिया कि दर्शक इस फ्रेंचाइजी के दीवाने हैं. शुक्रवार को 'धमाल 4' ने 14 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ अपना खाता खोला. इसके बाद शनिवार और रविवार को जो हुआ, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया. माउथ पब्लिसिटी और वीकेंड का फायदा उठाते हुए फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया. शनिवार को फिल्म ने 22.50 करोड़ रुपये बटोरे, जबकि रविवार की छुट्टी का पूरा फायदा उठाते हुए इसने 28.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो कि इसका अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन है.

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मंडे टेस्ट में कैसा रहा हाल?

तीन दिनों के वीकेंड में ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद, सोमवार यानी वर्किंग डे पर फिल्म का असली इम्तिहान था. मंडे टेस्ट में अक्सर बड़ी-बड़ी फिल्मों की सांसें फूल जाती हैं, और कुछ ऐसा ही असर 'धमाल 4' पर भी देखने को मिला. वर्किंग डे शुरू होते ही फिल्म का कलेक्शन जो पहले डबल डिजिट में चल रहा था, वह सीधे सिंगल डिजिट पर आ गया. सोमवार को फिल्म ने 8.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि, यह वीकेंड के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन एक सामान्य वर्किंग डे और बिना किसी खास बज के रिलीज हुई फिल्म के लिहाज से इसे बेहद मजबूत आंकड़े माना जा रहा है.

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अब तक की कुल कमाई

सोमवार की कमाई को जोड़कर अब 'धमाल 4' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 73.35 करोड़ रुपये हो चुका है. वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 85.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म महज चार दिनों में 100 करोड़ के ग्रॉस क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

कुल नेट इंडिया कलेक्शन: 73.35 करोड़ रुपये
कुल ग्रॉस इंडिया कलेक्शन: 87.85 करोड़ रुपये

फिल्म की शानदार स्टारकास्ट

साल 2007 में शुरू हुई 'धमाल' सीरीज का क्रेज आज भी बरकरार है. 'डबल धमाल' और 'टोटल धमाल' के बाद आई इस चौथे पार्ट में भी कॉमेडी का तगड़ा डोज है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख की तिकड़ी के साथ जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन जैसे मंझे हुए कलाकार अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोटपोट कर रहे हैं. इनके अलावा अंजलि आनंद, संजीदा शेख, उपेन्द्र लिमये और ईशा गुप्ता भी अहम किरदारों में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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