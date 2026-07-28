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Jana Nayagan Box Office Collection: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जन नायकन' का हाल? जानिए थलापति विजय की फिल्म का टोटल कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 23 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है. सेंसर विवादों के बाद आखिरकार पर्दे पर उतरी इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा ने बंपर कमाई की.

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By: Shreya Pandey | Published: July 28, 2026 6:46 AM IST
Jana Nayagan Box Office Collection: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जन नायकन' का हाल? जानिए थलापति विजय की फिल्म का टोटल कलेक्शन

जन नायकन' की कमाई

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 23 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में एंट्री की. यह फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही सेंसर बोर्ड के पचड़े और सर्टिफिकेशन्स के चलते काफी चर्चा में रही थी. इसे इस साल जनवरी में यानी 9 तारीख को रिलीज किया जाना था, लेकिन विवादों के कारण इसकी रिलीज डेट टलती चली गई और अंततः जुलाई के महीने में इसने पर्दे पर दस्तक दी. इसके बावजूद, सिनेमाघरों के बाहर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार शुरुआत की.

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फिल्म की शानदार स्टारकास्ट

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी और केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण द्वारा निर्मित इस फिल्म में स्टार्स की भरमार है. थलापति विजय के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और ममिता बैजू जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा, दक्षिण और हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार जैसे नासर, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और प्रियामणि भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आ रहे हैं.

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फिल्म की कुल कमाई

फिल्म के शुरुआती दिनों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नजर डालें तो 'जन नायकन' ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलापति विजय के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 42.70 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन किया. हालांकि, दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसने 21.15 करोड़ रुपये बटोरे, लेकिन शनिवार को फिल्म ने 28.90 करोड़ रुपये की शानदार छलांग लगाई. वीकेंड के आखिरी दिन यानी रविवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये की धांसू कमाई दर्ज की और शुरुआती चार दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.

मंडे टेस्ट में आई गिरावट और कुल आंकड़े

हर बड़ी फिल्म की तरह 'जन नायकन' को भी वीकेंड खत्म होने के बाद वर्किंग डे यानी सोमवार के 'मंडे टेस्ट' का सामना करना पड़ा. वीकेंड की भारी भीड़ के बाद सोमवार को फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 21% की भारी गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पांचवें दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने महज 10.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

इस गिरावट के बावजूद, शुरुआती पांच दिनों का कुल जोड़ काफी मजबूत स्थिति में खड़ा है. इन आंकड़ों को मिलाने के बाद 'जन नायकन' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 134.90 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इसका ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 155.89 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है.

थलापति विजय की अंतिम फिल्म

थलापति विजय के करियर के लिहाज से यह फिल्म बेहद अहम मानी जा रही है. यही वजह है कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शकों तक, हर कोई इस फिल्म के हर एक मूव पर नजर बनाए हुए है. हालांकि, मंडे को फिल्म ने वीक डे के हिसाब से बहुत शानदार कमाई की है. यदि यह फिल्म सोमवार की तरह मंगलवार और बुधवार को कमाई करने में कामयाब रहती है, तो यह बॉक्स ऑफिस कई रिकाॅर्ड बना सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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