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Dhamaal 4 BO Day 1 Prediction: पहले दिन कितना कमाएगी 'धमाल 4'? जानें अजय देवगन की फिल्म का ओपनिंग डे प्रेडिक्शन

Dhamaal 4 Box Office Day 1 Prediction: अजय देवगन स्टारर मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'धमाल 4' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि यह फिल्म पहले दिन कितने करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है?

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By: Shreya Pandey | Published: July 9, 2026 12:44 PM IST
Dhamaal 4 BO Day 1 Prediction: पहले दिन कितना कमाएगी 'धमाल 4'? जानें अजय देवगन की फिल्म का ओपनिंग डे प्रेडिक्शन

'धमाल 4' का ओपनिंग डे प्रेडिक्शन

यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' की चर्चाओं के बीच अब लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है. सिनेमा जगत की सबसे पॉपुलर और दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देने वाली फ्रेंचाइजी 'धमाल' का चौथा पार्ट यानी 'धमाल 4' 10 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस मल्टीस्टारर कॉमेडी ड्रामा को लेकर दर्शकों के बीच अभी से ही जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसे देखकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अजय देवगन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन तगड़ा धमाका करने वाली है.

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एडवांस बुकिंग में मिला शानदार रिस्पॉन्स

'धमाल 4' की प्री-सेल्स यानी एडवांस बुकिंग के शुरुआती आंकड़े काफी उम्मीद जगाने वाले हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक देश भर में इसके 50% से भी कम शो ऑनलाइन लिस्ट किए गए हैं, इसके बावजूद टिकटों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. फिल्म को 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पुरानी गुडविल और पॉपुलैरिटी का सीधा फायदा मिल रहा है.

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ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अजय देवगन के स्टारडम और फिल्म के तगड़े बज को देखते हुए 'धमाल 4' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 14 से 15 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग कर सकती है. अगर दर्शकों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, तो वीकेंड पर यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है. अगर 'धमाल 4' पहले दिन 14-15 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, तो यह अजय देवगन के करियर की टॉप 10 सबसे बड़ी ओपनर्स में अपनी जगह बना लेगी.

'वेलकम 3' और 'अल्फा' से मिलेगी टक्कर

हालांकि, 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला है. सिनेमाघरों में पहले से ही मौजूद 'वेलकम टू द जंगल' (वेलकम 3), आलिया भट्ट की 'अल्फा' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों से इसे सीधे तौर पर तगड़ी टक्कर मिलेगी. अब देखना यह होगा कि इस भीड़भाड़ के बीच अजय देवगन की कॉमेडी गाड़ी कितनी कमाई कर पाती है.

क्या है 'धमाल 4' की कहानी?

इस फिल्म में दर्शकों को वही पुराना पागलपन और गुदगुदाने वाला मजाक देखने को मिलने वाला है. कहानी एक बार फिर कुछ अजीबोगरीब किरदारों के इर्द-गिर्द बुनी गई है जो एक छिपे हुए खजाने की खोज में निकले हैं. फिल्म में अरशद वारसी, रितेश देशमुख और अजय देवगन जैसे पुराने चेहरों के साथ-साथ इस बार रवि किशन, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे नए और टैलेंटेड कलाकार भी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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