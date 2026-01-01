Ikkis Box Office Collection Day 1: इब्राहिम और अहान से चार कदम आगे निकले अगस्त्य नंदा? जानें बॉक्स ऑफिस पर की कितनी कमाई

1 जनवरी को दुनिया नया साल मना रही हैं. इसी बीच धर्मेंद्र और अगस्त्य की फिल्म रिलीज हुई है. इस फिल्म से एक्टर ने सिनेमाघरों में डेब्यू किया है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

नए साल 2026 की पहली सुबह बॉक्स ऑफिस पर एक नई वॉर के साथ शुरू हुई है. डायरेक्टर श्रीराम राघवन की अवेटेड वॉर-ड्रामा 'इक्कीस' (Ikkis) आज 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) के लिए यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा मानी जा रही है. क्या अगस्त्य ने अपने एक्टिंग से इब्राहिम अली खान और अहान पांडे जैसे स्टार किड्स को पीछे छोड़ दिया है? आइए जानते हैं फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन और प्रदर्शन का पूरा हाल.

'इक्कीस' का ओपनिंग डे कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस के शुरुआती आंकड़ों और 'सैकनिल्क' (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इक्कीस' ने अपने पहले दिन मिला-जुला कमाई की है. फिल्म ने भारत में लगभग 1.71 करोड़ की नेट कलेक्शन किया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 1 करोड़ के आसपास रही थी. 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद, फिल्म की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम रही है. दुनिया भर के बाजार को मिलाकर फिल्म ने पहले दिन लगभग 3.50 करोड़ का कारोबार किया है.

TRENDING NOW

अहान पांडे की पहली फिल्म

अहान की पहली फिल्म सैयारा ने करीब 21 करोड़ की ओपनिंग ली थी. उस लिहाज से अगस्त्य की फिल्म का आंकड़ा थोड़ा कम है. अहान पांडे की पहली फिल्म बेहद शानदार रही. ये एक रोमांटिक फिल्म थी. इस फिल्म के गाने बेहद ही ज्यादा शानदार है. फिल्म में अहान पांडे के साथ एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी.

इब्राहिम अली खान का डेब्यू

इब्राहिम की पहली फिल्म 'सरजमीं' को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन अगस्त्य ने 'इक्कीस' में शहीद अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाकर जो 'इमोशनल कनेक्ट' बनाया है, वह उन्हें रेस में आगे खड़ा करता है. जब हम स्टार किड्स के डेब्यू या शुरुआती करियर की तुलना करते हैं, तो अगस्त्य नंदा की यह फिल्म उनके लिए 'मेक और ब्रेक' वाली स्थिति है.

एक्टिंग की हो रही तारीफ

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही नंबर्स कम हों, लेकिन अगस्त्य की एक्टिंग की क्रिटिक्स और दर्शकों ने बहुत तारीफ कर रहें हैं. अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर अपने नाती के काम को 'परफेक्शन' बताया है.

'धुरंधर' की सुनामी का असर

'इक्कीस' के कम कलेक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह रणवीर सिंह की 'धुरंधर' है. 'धुरंधर' अपने चौथे हफ्ते में होने के बावजूद आज 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है. रणवीर की फिल्म के इस दबदबे के कारण 'इक्कीस' को उतने दर्शक नहीं नहीं मिले हैं. फिल्म की एक और बड़ी हाईलाइट दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र हैं. पिछले साल 24 नवंबर को 89 की उम्र में उनका निधन हुआ था, और 'इक्कीस' उनकी आखिरी फिल्म है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more