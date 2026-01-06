Ikkis Box Office Collection Day 5: अगस्त्य नंदा की फिल्म के समाने फेल हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', जानें पहले मंडे को कितनी हुई कमाई

Ikkis Box Office Collection: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में लोगों को पसंद आ रही है. यह फिल्म बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस वजह से भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहें हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

Ikkis Movie: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो युद्ध-आधारित फिल्में रिलीज हुईं हैं. जहां कुछ दिन पहले फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर रिलीज हुई थी. वहीं अब अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस ने दस्तक की है. इन फिल्मों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि लोगों के बीच अभी भी धुरंधर का क्रेज है. लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जमकर जा रहें हैं. अगस्त्य नंदा स्टारर 'इक्कीस' ने अपनी शानदार कहानी और इमोशनल सीन के दम पर फरहान अख्तर की बड़े बजट वाली फिल्म '120 बहादुर' को पीछे छोड़ दिया है. अगस्त्य नंदा की ये फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस वजह से भी ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है.

'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कमाई

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस', परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित है. फिल्म ने अपने शुरुआती पांच दिनों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की, जो वॉर बेस्ड फिल्म के हिसाब से ठीक है. दूसरे दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ की कमाई की. तीसरे इसने 4.65 करोड़ और चौथे दिन 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस फिल्म ने 5वें दिन यानी पहले सोमवार को भारत में 1.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. 5 दिनों के बाद 'इक्कीस' का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 21.50 करोड़ तक पहुंच गया है. सोमवार को फिल्म की हिंदी ऑक्युपेंसी करीब 8.19% दर्ज की गई. जो वर्किंग डे के हिसाब से ठीक है.

'120 बहादुर' को दी मात

बॉक्स ऑफिस की इस रेस में सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि 'इक्कीस' ने फरहान अख्तर की '120 बहादुर' को पछाड़ दिया. भारी-भरकम प्रोडक्शन और नामी सितारों के बावजूद, '120 बहादुर' अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाई और 5 दिनों में केवल 21.20 करोड़ का ही नेट कलेक्शन कर सकी थी. अगस्त्य नंदा की फिल्म अब कमाई के मामले में फरहान की फिल्म से आगे निकल चुकी है, जो बॉलीवुड के इस नए उभरते सितारे के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है.

क्यों लोगों को पसंद आ रही है 'इक्कीस'?

ट्रेड एनालिस्ट्स और दर्शकों के अनुसार, 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, इस वजह से लोग इसे देख रहें हैं. इसके साथ ही अगस्त्य ने इस फिल्म में शानदार एक्टिंग और इमोशन दिखाया है, उसकी क्रिटिक्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म में बहुत ज्यादा बातचीत के बजाय उनकी आंखों के इमोशन ने दर्शकों को प्रभावित किया है. जहां अक्सर युद्ध वाली फिल्मों में केवल हिंसा दिखाई जाती है, 'इक्कीस' एक 'इमोशनल वॉर स्टोरी' है. यह फिल्म दर्शकों को केवल युद्ध नहीं बल्कि उससे जुड़ी इमोशनल भावना को भी दिखाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

